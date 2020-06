Viel Geld fließt derzeit in Corona-Hilfspakete für die Rettung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen. Deren Erfolg wird sich daran messen lassen, wieviele dieser Milliarden in den Regionen ankommen. Ein wichtiger Hebel dafür ist die Landwirtschaft. Hier hat Corona laut NÖ Landwirtschaftskammer zumindest kurzfristig ein Umdenken gebracht. Die Konsumenten zeigten hohe Solidarität mit österreichischen Produkten. Die Politik befeuerte das, indem sie suggerierte, dass es nur am Kunden liegt, ob er heimische Produzenten unterstützt.

Ganz so läuft es allerdings nicht. Das weiß jeder, der in der aktuellen Erdbeer-Zeit versucht hat, in den großen Lebensmittelketten die süßen Früchte aus Österreich zu erwerben. Wenn überhaupt, gelingt es nur schwer, die heimischen Sorten zwischen den spanischen und italienischen Importen zu erspähen. Wie kann es sein, dass im Agrarland Österreich heimisches Obst und Gemüse während der Saison importiert werden muss? Die Frage ist leicht beantwortet. Mit Ausnahme von Äpfeln, Birnen und wenigen Gemüsesorten liegt unser Selbstversorgungsgrad weit unter 100 Prozent.

Dennoch musste zuletzt ein Produzent im Weinviertel tonnenweise Kartoffeln verschenken, weil er die mit hohen Standards produzierte Ernte wegen Corona in der Gastronomie nicht absetzen konnte. Auch für den Supermarkt war sie gegen minderwertigere Konkurrenz aus Ägypten zu wenig attraktiv. Die Beispiele zeigen, dass es an klaren Informationen für Kunden und an fairen Bedingungen für Landwirte mangelt. Mit gerechten Preisen für die Erzeuger ließe sich der Eigenversorgungsgrad steigern, was unser Land nicht nur für die nächste Krise besser wappnen würde.