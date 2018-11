Provokation als Gefahr.

Es war auch in Niederösterreich eine Ausnahmesituation, als 2015 die Flüchtlingswelle hereinbrach. Die bevorstehende kalte Witterung forcierte vor genau drei Jahren die Bereitstellung von Notquartieren. In der ersten Jahreshälfte 2016 erreichte die Zahl der Personen in der Grundversorgung mit über 15.000 dann den Höchststand. Mittlerweile hat sich die Lage mehr als entspannt.

Viele dieser notdürftigen Unterkünfte konnten bereits wieder geschlossen werden. Auch in der täglichen Wahrnehmung ist die oft zitierte „Flüchtlings-Krise“ weitgehend aus den Köpfen der Bevölkerung verschwunden, obwohl die türkis-blaue Bundesregierung ihr Dauer-Thema viel länger am Köcheln hält als nötig. Deren restriktive Asylpolitik war aber wiederum auch mitverantwortlich dafür, dass die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge bewältigbar blieb.

Vor allem aber funktionieren hierzulande viele Maßnahmen der Integration: Dazu zählen Deutschförderklassen, die in Niederösterreich zuerst eingeführt wurden. Dazu zählen auch die vielen privaten Initiativen und NGOs, mit deren Hilfe in den Gemeinden die Basis für ein funktionierendes Zusammenleben gelegt wird. Das wird deutlich, wenn jetzt vielerorts Menschen auf die Barrikaden steigen, weil gut integrierten Flüchtlingen die Abschiebung droht.

Was heißt das für die Politik? Dringend nötig wäre eine Beschleunigung der Asylverfahren. Weniger förderlich sind indes Aktionen wie jenes rassistische Video, das von der FPÖ letzte Woche zum Thema E-Card-Betrug ins Netz gestellt wurde. Denn Provokation ist wohl der größte Feind von Integration.