Seit Montag ist sie also da, unsere niederösterreichische Corona-Realität. Registrierpflicht in Lokalen, Zuschauerverbot im Amateursport und Elternverbot im Kindergarten sind drei der markanten Verschärfungen in jenen 14 Bezirken und drei Statutarstädten, in denen die Ampel-Farbe Orange gilt. Aber Vorsicht: Wo heute die Regeln gelten, können sie nächste Woche wieder nicht gelten – und umgekehrt.

Auf die Schulen haben die lokalen Ampelfarben keine Auswirkungen. Angeblich, weil Kinder weniger ansteckend sind. Aber Schule ist halt kein System, das vom Rest der Gesellschaft losgelöst ist. Unzweifelhaft ist es aber ein System, in dem niemand mehr den Überblick hat oder haben kann. Das liegt nicht nur an den komplexen Zuständigkeiten im Schulwesen selbst, sondern auch daran, dass die Gesundheitsbehörden in ähnlichen Corona-Fällen unterschiedlich agieren – je nachdem, wie streng der Amtsarzt in der jeweiligen Stadt oder dem jeweiligen Bezirk ist.

Bildungsminister Heinz Faßmann platzte deshalb in der Vorwoche der Kragen. Seiner Kritik an den Gesundheitsbehörden folgt im NÖN-Interview die Ankündigung, dass er mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober ein gemeinsames Vorgehen besprechen werde. Ziel ist, dass es Mitte Oktober eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise gibt und jeder genau weiß, was zu tun ist, wenn in einer Klasse ein Verdachtsfall auftritt.

Sieht man davon ab, dass so eine Lösung bereits während des Sommers ausgearbeitet hätte werden können, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Denn ohne Klarheit werden die nächsten Monate in unseren Schulen zur Qual – für Eltern, Lehrpersonal, Direktorinnen und Direktoren und nicht zuletzt für die Kinder.