Mit einem Festakt an ihrer Geburtsstätte in Hainfeld hat die SPÖ ihr 130-jähriges Jubiläum gefeiert. Dass die Partei schon einmal mehr Grund zum Jubeln hatte, wurde zuletzt aber öfters deutlich. So auch als Niederösterreichs SPÖ-Chef Franz Schnabl beim Neujahrsempfang der roten Gemeindevertreter offen die Frage angesprochen hatte, ob es die Sozialdemokratie überhaupt noch brauche. Auch wenn das „Ja“ (zumindest) rasch folgte, war der Auftritt der über Jahrzehnte stärksten Kraft in Österreich gelinde gesagt schon selbstbewusster.

Vor allem zur ureigensten Klientel, den Arbeitern, hat die SPÖ den Draht und damit auch Wählerstimmen verloren. Und zwar vor allem an die FPÖ. Den Populisten trauen viele sogar eher zu, ursächlich sozialdemokratische Themen klar anzusprechen und zu lösen. Das hat mit Abgehobenheit, innerparteilichen Querelen und vielen Themenverfehlungen an der SPÖ-Parteispitze in jüngster Vergangenheit zu tun. Nach wie vor gäbe es für die SPÖ genug Potenzial, um für Arbeit, Chancengleichheit, Gerechtigkeit oder Bildung einzutreten. Nur müssen die Sozialdemokraten als Opposition in die Gänge kommen und erst einmal die Parteibasis neu überzeugen. Wie Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner betonte, ist die SPÖ immer dann stark, wenn sie in den Gemeinden Erfolg hat. Das gilt vor allem in der mitgliederstärksten Landesgruppe Niederösterreich.

Hier hoffen leidgeprüfte SPÖ-Funktionäre im Gegenzug auf eine bessere Performance der Bundespartei. Nur dann wären die Wahlziele für die Gemeinderatswahl 2020 – diese sind Antritt in allen Gemeinden und landesweit Stimmenzuwächse – zumindest denkbar.