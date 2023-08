Raus aus der Populismusfalle

Sommerloch gibt es keines. Zumindest nicht bei der NÖN. Das beweisen unsere Online-Rekordzahlen. Die zeigen mit Blick auf die meistgelesenen Berichte in der Vorwoche aber auch, wie nahe Hass und Mitleid im Internet beisammenliegen. In Lunz am See wird eine junge Schriftstellerin – mit Kopftuch – von einem Busfahrer blöd angeredet. Die Reaktion der Internet-Community: Über 400.000 Menschen lesen den NÖN-Bericht, 2.900 kommentieren ihn – mehr als zwei Drittel gehässig gegenüber dem Opfer. So gehässig, dass sich die NÖN-Chefredaktion entschied, die Kommentarfunktion auf Facebook zu deaktivieren. Zwei Tage später: Im St. Pöltner Tierheim stirbt der 16-jährige Kettenhund Balouchi, den keiner haben wollte. Die Reaktion der Internet-Community: Mehr als eine Million Menschen lesen den Bericht, über 500 kommentieren ihn – und das herzzerreißend. Das Internet ist also nicht nur voll mit Menschen, die einen enormen Hass auf die Welt haben – es ist auch voll Empathie und Mitgefühl (zumindest für Tiere).

So oft, wie diese beiden Artikel, werden Berichte über die Landes- und Bundespolitik nie gelesen. Wohl auch nicht im Superwahljahr 2024 mit EU-Wahl und Nationalratswahl. Dennoch versucht die Politik, die Reichweiten-Trommel zu rühren. Populismus nennt sich das. Und dieser Populismus treibt bereits Monate vor dem Wahljahr kuriose Blüten. So will Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) das Bargeld in den Verfassungsrang heben, der neue SPÖ-Chef Andreas Babler will die 32-Stunden-Woche trotz Arbeitskräftemangels. Beide hoffen damit, die blauen Populismus-Profis ausstechen zu können. Ein Versuch, der scheitern wird – die FPÖ ist im Populismus einfach besser.

Unbestritten ist aber, dass 2024 ein grausliches Jahr werden wird, wenn ÖVP, SPÖ und FPÖ weiter an der Populismusschraube drehen. Nach dem Wahltag werden dann anstelle von Lösungsansätzen für die enormen Herausforderungen beispielsweise am Arbeitsmarkt, im Gesundheitsbereich oder in der Klimapolitik nur hohle Sprüche stehen. Noch ist es nicht zu spät, mit lösungsorientierten Zukunftsplänen für Schlagzeilen zu sorgen. Denn erfolgreiche Politik zeichnet aus, dass sie nicht nur auf Umfragen, Klicks und Social-Media-Interaktionen schaut, sondern auf die Zukunft unseres Landes.