Soll das Volk über ein totales Rauchverbot in Lokalen abstimmen können oder nicht? Diese Frage liegt auch Tage nach dem Ende der Eintragungswoche des Don’t-Smoke-Volksbegehrens für die Bevölkerung in der Luft.

Mit 881.569 Stimmen, davon 167.376 in Niederösterreich, hat es die Initiative der Ärztekammer Wien und der Krebshilfe zum sechstbesten Volksbegehren in der Geschichte geschafft. Dennoch fehlen rund 20.000 Unterschriften auf die 900.000er-Grenze, ab der die türkis-blaue Bundesregierung nach der Legislaturperiode in vier Jahren eine verpflichtende Volksabstimmung erwirken will.

Bis 2022 ist die direkte Demokratie also abgesagt. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit schon jetzt eine Volksabstimmung zum Rauchverbot will. Viele Wirte stellen zudem bereits von sich aus auf Nichtraucher-Lokale um. Das kratzt die Regierung wenig. ÖVP und FPÖ verweisen auf den ausverhandelten Koalitionspakt. Dass die FPÖ ehemals als Oppositionspartei Volksbefragungen ab 150.000 Unterschriften gefordert hat, wird negiert.

Und damit sind wir beim Punkt. Die Instrumente der direkten Demokratie sind bekanntlich nicht unumstritten. Politiker werden schließlich gewählt, um Entscheidungen für das Volk zu treffen. So weit, so richtig. Doch in Koalitionen entstehen Gesetze in der Regel nur durch Kompromisse.

Mit dem Problem, dass Parteien ganz offensichtlich mehr auf Eigeninteressen als auf ideelle Werte schauen. Und in der Raucherdebatte sogar wissenschaftliche Studien ignoriert werden.

Genau das ist durch die Absage des von der alten SPÖ/ÖVP-Regierung schon für heuer beschlossenen totalen Rauchverbots aber passiert. Die FPÖ hat das emotionale Thema zur unverhandelbaren Koalitionsbedingung erkoren. Für die ÖVP ebnete der Umfaller den Weg zur Machtübernahme im Bund.

Nach dem erfolgreichen Volksbegehren wird auch der Druck auf die Volkspartei jetzt größer. Erste Versuche, wie jener von VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, die FPÖ zum Überdenken ihrer Position beim Rauchverbot aufzufordern, werden dort aber abgeblockt. Die Blauen stellen sofort die Rute ins Fenster, ihrerseits Koalitionsbedingungen platzen zu lassen. Es scheint, als komme diese Regierung aus der Raucher-Falle nicht mehr heraus. Zum Leidwesen der Bevölkerung.