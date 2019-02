26 Prozent der jungen Niederösterreicher sind für den Wehrdienst untauglich – die meisten aus medizinischen Gründen wie Übergewicht oder Allergien. Zum Vergleich: 2004 fielen „nur“ 17 Prozent bei der Stellung durch.

Die Entwicklung ist zuerst einmal ein lauter Appell für die tägliche Turnstunde an unseren Schulen. Sie wäre ein wirkungsvoller Hebel, die körperliche Gesundheit junger Menschen nachhaltig zu verbessern – und einen Ausgleich zum Sitzen vor Spielkonsole, Laptop und Co. zu verordnen. Warum die tägliche Turnstunde bisher nur in Sonntagsreden eine Rolle spielt und noch nicht flächendeckend

Realität ist, weiß niemand so genau.

Die Entwicklung ist aber natürlich auch für das Bundesheer und Einsatzorganisationen wie Rotes Kreuz und Samariterbund verheerend. Das bestehende System in den nächsten Jahren aufrechtzuerhalten ist angesichts der geburtenschwachen Jahrgänge, die ins Erwachsenenalter kommen, ohnehin eine Herausforderung. Wenn dann noch jeder Vierte ausfällt, weil er untauglich ist, ist die Krise absehbar. Während das Bundesheer mit einem blauen Auge davonkommt – der Dienst an der Waffe ist bei jungen Männern wieder „in“ –, ist der Bedarf an Zivildienern bereits jetzt höher als das Angebot.

Ohne Zivildiener ist das Rettungswesen aber de facto nicht finanzierbar. Die Lösung? AKNÖ-Vizepräsident Josef Hager schlägt eine Entkoppelung von Wehrdienst-Tauglichkeit und Zivildienst vor. So könnten beispielsweise Übergewichtige zwar für den Dienst an der Waffe untauglich sein, für den Dienst in einer Rettungsorganisation aber tauglich. Zumindest auf den ersten Blick eine gute Idee, die hoffentlich mehr ist als ein Gag im anlaufenden AK-Wahlkampf.