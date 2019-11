Wir erinnern uns: Als am 24. Oktober das neue Hundehaltegesetz im Landtag beschlossen wurde, waren sich alle Parteien einig – die geplanten Maßnahmen seien ein Beitrag dazu, die zunehmende Zahl an Zwischenfällen mit Hunden einzudämmen. Keine vierzehn Tage später ist fast alles anders: Die ÖVP kündigt eine Klarstellung an, die Grünen wollen plötzlich die Reparatur jenes Gesetzes, für das sie eben erst selbst gestimmt haben. Von der SPÖ hört man nicht wirklich was. Es wirkt fast so, als wäre der streitbare FPÖ-Tierschutzlandesrat Gottfried Waldhäusl der Einzige, der jetzt noch zu dem Beschluss steht.

Doch was ist seit 24. Oktober passiert? Ein Blick ins Leserforum der NÖN zeigt es (ein Auszug ist auf Seite 4 zu finden) – unzählige Hundefreunde hatten gegen das Gesetz mobil gemacht und ihren Einspruch angekündigt. Finden sich ausreichend Unterstützer – 25.000 reichen – muss eine Volksbefragung durchgeführt werden. Das schmeckt der ÖVP gar nicht, weshalb sie dem Gesetz mit ihrer „Klarstellung“ die Zähne ziehen will. So soll die Leinen- und Beißkorbpflicht an öffentlichen Orten erst gelten, wenn sich dort mehr als 150 Menschen befinden. Unklar ist, ob die Zugeständnisse reichen werden, um die drohende Volksbefragung noch zu verhindern.

Dabei ist die Aufregung nur bedingt nachvollziehbar. Denn jedes Gesetz ist nur so stark, wie es exekutiert wird. Das gilt auch für viele Orte und Wege, an denen es jetzt bereits Leinen- oder Beißkorbpflicht gibt. Diese sehen manche Hundehalter aber eher als Empfehlung denn als Vorschrift. Eine Verschärfung des Gesetzes alleine ändert daran gar nichts. Das tut nur dessen konsequente Exekution.