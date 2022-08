Sanieren statt neu bauen

Werbung

Es gab eine Zeit, da war die eigene Wohnung der Traum junger Menschen. Dann kam ab den 1960er-Jahren der Wohlstand – und das Einfamilienhaus wurde zum Traum vieler. Gerade in Niederösterreich wurde es auch zum Erfolgsmodell – der Speckgürtel rund um die Bundeshauptstadt war geboren. Heute gibt es ihn auch rund um die Landeshauptstadt und die meisten Bezirkshauptstädte.

Mit dem Fortschreiten des Klimawandels gerät das Modell Einfamilienhaus aber nun zunehmend in Kritik. Experten sehen darin den Haupttreiber für die fortschreitende Zersiedelung und die damit verbundene Zunahme der Bodenversiegelung – und zugleich den Hauptverursacher des steigenden Verkehrsaufkommens. Die deutsche Bundesbauministerin Klara Geywitz nennt neue Einfamilienhäuser deshalb „ökonomisch und ökologisch sinnlos“ und will die Sanierung bestehender Häuser mehr fördern.

So weit ist die Politik in Österreich und auch Niederösterreich noch nicht. Kein Wunder: Das eigene Haus steht für viele Junge nach wie vor auf der Wunschliste ganz oben. Da will man als Politikerin und Politiker nicht gern den Moralapostel geben, zumal bis vor Kurzem ein neues Haus für viele leistbar war.

Seit 1. August ist das anders: Die Regeln für die Vergabe von Krediten wurden verschärft. 20 Prozent des Kredits müssen eigenfinanziert sein, die Rate darf 40 Prozent des Einkommens nicht überschreiten. Ausgenommen von den neuen Vorschriften sind nur Kredite unter 50.000 Euro. Junge Menschen müssen nun länger sparen, um sich ihr Haus leisten zu können – übrigens auch ihre Wohnung, die ökologisch einen besseren Fußabdruck hat.

Dem Hausbau-Boom werden die neuen Vorschriften aber ebenso wenig wie die Energiekrise einen Abbruch tun. Denn das neue Einfamilienhaus am Stadtrand wird erst dann Geschichte sein, wenn es attraktivere Wohnformen in den Zentren gibt oder das Sanieren alter Häuser deutlich billiger ist als heute.