Schwarz-Blau muss rasch liefern

„Das ist das, was sich die freiheitlichen Wähler am Wahltag erhofft haben.“ Sagte Udo Landbauer bei der Präsentation des schwarz-blauen Arbeitsübereinkommens am Freitag. Er umriss damit sehr gut, was letztlich aktuell das Dilemma der ÖVP ist. Anders als SPÖ-Chef Sven Hergovich, der sich mit seinem Forderungspaket bei der Volkspartei noch eine blutige Nase holte, gelang es Landbauer, sein Forderungspaket durchzusetzen. Inklusive der angekündigten Rückzahlung von Corona-Strafen, die möglicherweise nicht einmal umsetzbar ist. Als wäre das nicht genug, verhandelte die FPÖ auch noch in das Paket rein, dass das Land nicht mehr für die Corona-Impfung werben wird.

Für die FPÖ wird die konstituierende Sitzung am Donnerstag also ein großer Tag. Für die ÖVP beginnt hingegen die Zeit der Überzeugungsarbeit. Und zwar nicht, weil vor dem Landhaus gegen diese Regierung demonstriert werden wird oder weil Offene Briefe aus Kunst, Gesellschaft und Wissenschaft das notwendig machen würden. Sondern, weil es an der eigenen Parteibasis rumort. Mittlerweile liegen in der NÖN-Redaktion die Reaktionen dutzender Mitglieder, Funktionäre sowie Wählerinnen und Wähler der ÖVP, die das Verhandlungsergebnis nicht wortlos hinnehmen wollen. Der Tenor: Die ÖVP habe sich über den Tisch ziehen lassen – und obendrein den guten Ruf Niederösterreichs aufs Spiel gesetzt.

Für die Landeshauptfrau-Partei mag es ein schwacher Trost sein, dass laut aktueller Umfrage im Auftrag der NÖN die schwarz-blaue Zusammenarbeit von einer knappen Mehrheit der Bevölkerung begrüßt wird. Das Kabinett Mikl-Leitner III wird aber dennoch schnell konkrete Ergebnisse liefern müssen, um nicht nur die Landsleute, sondern auch die eigene Klientel davon zu überzeugen, dass die Zusammenarbeit mit der FPÖ diesen Ärger wert ist. Und obendrein eine Charmeoffensive starten müssen, um den ramponierten Ruf Niederösterreichs wiederherzustellen.