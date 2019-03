Die Jungen zieht es in die größeren Städte, wo die Wohnungspreise infolge der anhaltend hohen Nachfrage ungebremst in die Höhe schnellen. Die Dörfer hingegen leeren sich – sofern sie nicht in einem Ballungsraum liegen.

Wer allerdings beispielsweise im Waldviertel an Dörfern und Kleinstädten vorbeifährt, merkt von diesem – scheinbar unaufhaltbaren Trend – wenig. Im Gegenteil: Überall schießen neue Einfamilienhäuser, mitunter sogar Reihenhaussiedlungen, aus dem Boden. Führt die Fahrt dann aber weiter in die Ortszentren, wird das Bild schlagartig ein anderes: Immer mehr Häuser in den oft hunderte Jahre alten Ortskernen stehen leer, verfallen oder werden weggerissen. Und so brauchen paradoxerweise gerade in Abwanderungsgemeinden immer weniger Menschen immer mehr Fläche.

Den Häuslbauern kann man diese Entwicklung nur bedingt zum Vorwurf machen. Baugrund ist hier meist günstig und die Errichtung eines neuen Hauses ist wesentlich billiger als die Sanierung eines alten. Rechnet man dann auch noch dazu, dass ein Neubau ziemlich genau an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann, verwundert es nicht, dass selbst dort, wo Menschen wegziehen, die Zahl der Gebäude rasant zunimmt.

Das Land will mit der neuen Wohnbaustrategie diesem Trend entgegenwirken – endlich! Wer ein Haus im Ortszentrum saniert oder errichtet, wird dafür künftig deutlich höhere Förderungen erhalten als bisher. Dieser Schritt ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, dem aber weitere folgen müssen. Denn nur intakte und funktionsfähige Ortszentren bieten auf lange Sicht die Chance, dass junge Menschen, wenn sie älter sind, wieder zurückkommen.