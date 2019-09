Was haben Schrems im Waldviertel, Wilhelmsburg im Traisental und die Landeshauptstadt St. Pölten gemeinsam? Sie haben jahrzehntelange sozialdemokratische Traditionen. Ohne die SPÖ geht in diesen Städten, die seit 1945 von sozialdemokratischen Bürgermeistern regiert werden, nichts, und bei bundespolitischen Wahlen war hier lange Zeit nur die Frage, ob die SPÖ über oder unter 50 Prozent landen würde.

Seit gestern ist das Geschichte: Die Wählerinnen und Wähler erteilten ihrer Partei eine gehörige Ohrfeige und hievten die Türkisen von Sebastian Kurz in allen drei Städten auf den ersten Platz. Die SPÖ hat damit zumindest bei bundespolitischen Wahlen ihre letzten Bastionen verloren.

Und wie reagiert die Bundes-SPÖ? Sie kalmiert, sucht Ausflüchte und versucht sich über die Gründe des sozialdemokratischen Scheiterns hinwegzuschummeln. Dabei liegen die Gründe auf der Hand: Die SPÖ hat den Kontakt zur Basis verloren, zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Daran änderte auch nichts, dass mit Rudolf Silvan in Niederösterreich ein wackerer, allerdings weitgehend unbekannter Kämpfer für Arbeitnehmer-Rechte ins Rennen ging. Daran änderte auch die Kritik an der „arbeitnehmerfeindlichen Politik“ der türkis-blauen Bundesregierung nichts. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben offensichtlich andere Sorgen als jene, die die SPÖ vermutet, dass sie haben könnten: Der 12-Stunden-Arbeitstag gehört dazu offensichtlich nicht, ebenso wenig wie 1.700 Euro Mindestlohn und eine 30-Stunden-Arbeitswoche.

Für die ÖVP sind das gute Nachrichten. Sie geht gestärkt aus der Wahl heraus, kann auch unpopuläre Maßnahmen angehen – muss dazu aber den richtigen Koalitionspartner finden. Und das wird die wahre Herausforderung für Sebastian Kurz. Türkis-blau ist wohl ziemlich sicher passé. Türkis-NEOS geht sich nicht aus.

Also mehren sich die Stimmen für Türkis-Grün – es wäre auch eine Koalition der Wahl-Sieger und Nachwahlbefragungen zufolge eine Variante, mit der sich sowohl die Wählerinnen und Wähler von ÖVP als auch der Grünen anfreunden können. Die Stolpersteine bei einer solchen Konstellation sind aber für beide Parteien offensichtlich – unter anderem die Migrationspolitik und die Wirtschaftspolitik, wo Türkis und Grün mitunter Welten trennen.

Und die FPÖ? Die fängt wieder quasi bei Null an. Und das, obwohl die Ibiza-Affäre die Wahl kaum beeinflusste. Die Enthüllungen rund um HC Strache und seine Spesen aber sehr wohl. Die FPÖ wird also wieder das tun, was sie besser kann als regieren – eine scharfe Opposition spielen. In der Pole-Position in einem solchen Szenario ist wohl nicht Norbert Hofer, sondern der in Purkersdorf wohnende Ex-Innenminister Herbert Kickl.