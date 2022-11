Standort bestimmt Standpunkt

Werbung

Jetzt ist es also fix. Wie zu erwarten war, wird am 29. Jänner 2023 der NÖ Landtag neu gewählt – fast auf den Tag genau fünf Jahre nach dem letzten Urnengang. Auch 2018 setzten die Parteien (offiziell) auf einen kurzen Wahlkampf nach den Weihnachtsferien.

Inoffiziell hat das Ringen um die Stimmen aber längst begonnen. Die mit absoluter Mehrheit regierende ÖVP lässt seit Wochen so gut wie kein Thema aus und setzt dabei auch langjährige Forderungen des Mitbewerbs um. So brachte die Landeshauptfrau-Partei zuletzt den längst nötigen und von der SPÖ stets geforderten Ausbau der Kinderbetreuung, spürbare Hilfen gegen die Teuerung und die Attraktivierung von Pflege- und Gesundheitsberufe auf den Weg.

Die Mitbewerber wiederum versuchen, sich einmal mehr aus der Umarmung von Mikl-Leitners Miteinander zu lösen. Der Ton gegenüber der Landeshauptfrau-Partei wird rauer. Andererseits partizipieren die roten und blauen Regierungspartner bei Großprojekten wie der Landesstrategie 2030 gerne mit. Doch SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS werden bis zur Wahl ihr Profil weiter schärfen, um ihre Wählerschaft klarer anzusprechen. Dabei sind die Korruptionsvorwürfe in der Bundes-ÖVP eine willkommene Munition für die Mitbewerber im Land.

Ein Rückblick auf den Landtagswahlkampf 2018 zeigt aber, dass in der Politik wie nirgends sonst der Standort den Standpunkt bestimmt. Nachdem sich die Regierung Kurz I zwischen ÖVP und Straches FPÖ Ende 2017 gerade erfolgreich entwickelt hatte, betonte Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer damals in einer Elefantenrunde, dass der Landes-ÖVP der Reformwille fehle und sie nichts mit der türkisen Partei zu tun habe. Jetzt versuchen die Gegner, die Machenschaften von Kurz, Schmid und Co der blau-gelben ÖVP anzuhängen. Ob erfolgreich oder nicht, wird der Wahltag zeigen. Fix ist nur, dass die ÖVP in Niederösterreich dann wieder schwarz und nicht mehr türkis erscheint.