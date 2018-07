Für Gmünd ist es sich noch ausgegangen – das neue Service-Zentrum der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) ist bereits in Betrieb. Barrierefrei, modern und mit zeitgemäßem Service-Angebot. 55 Kilometer entfernt, in Horn, heißt es jetzt „Bitte warten“: Das Grundstück für die neue Bezirksstelle ist zwar gekauft, das Okay für den Bau an sich nur mehr Formsache. Doch plötzlich beschließt die türkis-blaue Bundesregierung unter dem netten Wortkonstrukt „Ausgabenbremse“ einen Stopp aller Weichenstellungen für die Zukunft bei den Sozialversicherungsträgern, auch der Gebietskrankenkasse. Die Horner müssen also damit rechnen, dass ihre NÖGKK-Bezirksstelle bleibt, wie sie ist: baulich desolat, nicht barrierefrei und ziemlich altmodisch. So wie die Neunkirchner oder die Waidhofner, vielleicht auch die Scheibbser.

Die Vorgehensweise ist Beispiel dafür, dass die türkis-blaue Bundesregierung im Sozial- und Gesundheitsbereich in erster Linie bei den Überschriften stark ist. Wenn es um die Details geht, fehlt der Plan. Das ist beim Thema AUVA so, und das ist auch bei der geplanten Bundes-Krankenkasse so. Offen kommuniziertes Konzept gibt es keines. Die Folge: Niemand weiß, ob Horn & Co. überhaupt eine neue Bezirksstelle erhalten werden. Niemand weiß, ob die neue Bundes-Krankenkasse überhaupt in jeder Bezirkshauptstadt eine Service-Stelle haben wird. Niemand weiß, welche Sicherheiten es für Mitarbeiter gibt, deren Vertrag nur bis Ende 2019 gilt. Niemand weiß, wie Jobs bei der NÖGKK besetzt werden sollen, für die sich angesichts der ungewissen Zukunft niemand interessiert. Und niemand weiß, was zu tun ist, wenn Stellen nicht mit Ärzten besetzt werden können, weil die Kasse bei den Honoraren nicht nachjustieren kann.

Das alles sind Fragen, auf die es von Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein keine konkreten Antworten gibt. Dabei wären diese Antworten notwendig, um zu wissen, wohin das Schiff steuert. Oder bleibt es doch dabei, dass in Österreich nicht so heiß gegessen wird, wie gekocht? Dass also irgendwann die Bezirksstellen doch gebaut, die befristeten Verträge verlängert und die Ärzte-Honorare klammheimlich an den Markt angepasst werden. Doch genau von diesem Herumlavieren wollte sich die türkis-blaue Bundesregierung eigentlich verabschieden.