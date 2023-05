Steuersenkung ist eine Lösung

Während sich in anderen Teilen Europas schön langsam vorsichtig Entspannung abzeichnet, bleibt in Österreich die Teuerung nach wie vor das bestimmende politische Thema. Man kann der schwarz-grünen Bundesregierung nicht vorwerfen, dass sie nicht versuchen würde, die Teuerung abzufedern.

Was man ihr aber vorwerfen kann, ist, dass sie zu wenig gegen die Ursachen macht. Denn anders als am Anfang hat die Teuerung heute nicht mehr viel mit dem Ukraine-Krieg zu tun – im Gegenteil: Die Preise für Treibstoff, Gas und Öl fielen zuletzt sogar. Die Preistreiber jetzt sind Dienstleistungen, Gastronomie, Wohnen und Lebensmittel. Anders als bei den Energiekosten vor dem Winter federn Bund und Land diese Preis-Steigerungen aber kaum mehr ab.

Beim Lebensmittelgipfel am Montag wurde das Thema nun erstmals in den Fokus gerückt. Um 15 Prozent stiegen die Lebensmittelkosten im Schnitt in den vergangenen zwölf Monaten – und damit deutlich über der Inflationsrate. Wenig überraschend blieben die konkreten Ergebnisse dieses Gipfels überschaubar. Denn alleine an der Frage, wer denn nun schuld an der überdurchschnittlich hohen Teuerung von Lebensmitteln ist, schieden sich die Geister. Der Handel jedenfalls will es nicht sein. Die Produzenten sind es nicht – denn die Landwirte verdienen faktisch mit ihren Produkten heute weniger als vor der Teuerungswelle. Und auch der Staat will nicht schuld sein.

Unbestritten ist aber, dass einzig der Staat die Hebel in der Hand hat, die Situation zu ändern. Andere Länder haben beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gesenkt. Ja, davon profitieren auch jene, die ohnehin genug Geld haben. Dieses „Problem“ könnte man aber entschärfen, wenn man nur auf gewisse Lebensmittel die Mehrwertsteuer senkt. Kombiniert man diese Senkung mit einem transparenten Preis-Monitoring, könnte garantiert werden, dass die finanzielle Erleichterung tatsächlich direkt bei jenen ankommt, die jeden Euro mehrfach umdrehen müssen. So kompliziert klingt das eigentlich nicht.