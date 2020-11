„Unpopulär, aber nötig“. So lautete vor fünf Wochen der Titel dieser Kolumne. Dabei wurden hier die von der Landesregierung beschlossenen strengeren Corona-Maßnahmen für Niederösterreich bei oranger Ampelschaltung goutiert, die vielerorts aber für heftigen Unmut gesorgt haben. Diese Probleme hätten wir jetzt gerne. Auch hierzulande haben wir es nicht geschafft, die Pandemie einzubremsen. Im Gegenteil.

Seit Dienstag befindet sich Österreich im zweiten Lockdown, um unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Mit einem entscheidenden Unterschied zum Frühjahr. Mit Ausnahme der Höheren Schulen, die auf Distance-Learning umstellen, wird in den Klassen weiter regulär unterrichtet. Das ist für unsere Kinder und Jugendlichen enorm wichtig. Schon jetzt waren Lern-Rückstände aufgrund der Schulschließungen im Frühjahr erkennbar.

Ungeachtet dessen erfüllen die Bildungseinrichtungen gemeinsam mit den Kindergärten eine unersetzbare Betreuungsfunktion, die mittels Notbetrieb ohnehin immer gewährleistet war. Doch eine neuerliche Schließung der Pflichtschulen ist nicht gänzlich vom Tisch.

Mitte November soll die epidemiologische Lage in den Bildungseinrichtungen evaluiert werden. Kinder und Jugendliche sind zwar keine Hauptüberträger des Coronavirus, dennoch gehen in Niederösterreich die viertmeisten Ansteckungsherde von Schulen ab der Mittelschule/Unterstufe aus. Das zeigt, welchem Risiko sich die Pädagoginnen und Pädagogen, vor allem ältere, täglich aussetzen. Auch sie sind Systemerhalter – für unsere Bildung. Dies gebührend wertzuschätzen wäre an der Zeit – und zwar nicht nur in der Krise.