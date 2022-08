Täglich grüßt die Cyberattacke

Werbung

Egal ob der banale Kauf eines Zugtickets, das Einchecken am Flughafen, diverse Bankgeschäfte oder so manche Bestellung im Onlinehandel: Die Digitalisierung ist im Alltag bereits unser ständiger Begleiter geworden. Nicht immer zur Freude älterer Menschen, die sich mit den neuen Technologien oftmals nur schwer zurechtfinden. Denn ohne Handy, Kreditkarte oder E-Mail-Adresse ist man heutzutage bei den einfachsten Erledigungen schnell aufgeschmissen.

Doch das ist erst der Anfang. In Amerika sollen 2025 erste Lastkraftwagen vollständig fahrerlos autonom auf den Highways unterwegs sein. Und auch hierzulande ist Digitalisierung mehr als nur „das Schlagwort der Zukunft“. Angetrieben von der Pandemie, die zum Beispiel das digitale Gesundheitszertifikat – den Grünen Pass – sowie den QR-Code salonfähig gemacht hat, sollen mehr und mehr Behördenwege digital abgewickelt werden können.

Die Schattenseiten dieser Entwicklung sind die steigenden Delikte in diesem Bereich. In der aktuellen Kriminalstatistik zeigt die Cyberkriminalität den stärksten Anstieg. Auch Institutionen (wie zum Beispiel jüngst das Land Kärnten) oder Klein- und Mittelbetriebe sind immer öfter Zielscheibe solcher Attacken.

Das hat Innenminister Gerhard Karner nun auf den Plan gerufen. Bei der nächsten Kriminaldienstreform will der Niederösterreicher eine Art Cyber-Cobra gründen, die so wie weitere Spezialisten in jedem Bezirk des Landes agieren soll.

Bei der herausfordernden Suche nach entsprechenden Experten wird die FH St. Pölten eine wesentliche Rolle spielen. Sie gilt schon seit Jahren als Zentrum für die Ausbildung von Cyber-Spezialisten. Ein weiterer Baustein im Kampf gegen Internetkriminalität kann Aufklärung der Jugend in der ab Herbst fixen Unterrichtsstunde „Digitale Grundbildung“ in der 5. bis 8. Schulstufe werden. Denn laut Experten haben viele von uns (unwissentlich) mit Cyberkriminellen Kontakt – und das mehrmals täglich.