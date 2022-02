Teuerung bewegt mehr als Klima

Die von der NÖN in Auftrag gegebene Sonntagsfrage war das Gesprächsthema in der Vorwoche. Bundesweit berichteten die relevantesten Medien darüber, was Christoph Haselmayers Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) auswies: Den Verlust der absoluten Mehrheit der ÖVP in Niederösterreich, der vor allem auf die Impfskeptiker-Partei MFG zurückzuführen ist. Die Analysten waren sich einig: Die Absolute ist für die ÖVP aber in Griffweite, wenn das Corona-Thema an Relevanz verliert.

Doch was sind die Themen, die unsere Landsleute beschäftigen? Mit dieser Frage setzt sich der zweite Teil der Exklusiv-Umfrage, den Sie diese Woche in der NÖN finden, auseinander. Sieht man von der guten Nachricht für die NÖN ab – fast die Hälfte unserer Landsleute liest regelmäßig die NÖN (Print und Online) –, fallen die Antworten teilweise überraschend aus. Die steigenden Lebenshaltungskosten sind derzeit das absolute Top-Thema – und zwar unabhängig von Partei-Präferenz und Alter, wie die Detail-Analyse zeigt.

Mit Respektabstand folgen die Zukunft der Pflege und des Gesundheitssystems sowie die Wahrung der sozialen Sicherheit. Dann kommt erst die Klima-Krise. Deren Bewältigung erachtet nicht einmal die Hälfte unserer Landsleute als dringlich – selbst bei den unter 30-Jährigen sind es nur 60 Prozent. Ins Bild passt da, dass es für sämtliche Schnellstraßen-Projekte in Niederösterreich klare Mehrheiten gibt – eine Anti-Autobahn-Politik ist nur bei Wählerinnen und Wählern der Grünen mehrheitsfähig.

Für die Landespolitik ist diese Umfrage wenige Monate vor der Wahl eine Herausforderung. Denn es werden nicht die Zukunftsthemen wahlentscheidend sein, sondern die Lebensrealitäten unserer Landsleute. Das mag ernüchternd sein, weil uns gerade in der Klimapolitik die Zeit davonläuft, aber es ist die Realität. Der erhobene Zeigefinger wird daran nichts ändern, nur klare Kommunikation, die zeigt, dass die Klimakrise heute schon Geld kostet – und zwar jeden von uns.