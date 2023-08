Traumberuf „Lehrer“?

Wenn die 19.000 Taferlklassler in Niederösterreich am Montag mit ihrem ersten Schultag einen neuen Lebensabschnitt beginnen, wird dieser wohl von einer Frage begleitet: Woher kommt das Lehrpersonal, das unsere Schülerinnen und Schüler in Zukunft unterrichten wird?

Wie in vielen Branchen ist auch der Lehrermangel deutlich spürbar. Dabei schafft es Niederösterreich im Vergleich zu anderen Bundesländern noch, alle Stellen zu besetzen. Herausfordernd ist die Situation jedoch bereits in der Sonderpädagogik und in Religion.

Aber die Lage wird Jahr für Jahr kritischer. Vor allem, weil erst bis zum Jahr 2027 der Höhepunkt der Pensionierungswelle bei den Babyboomern erreicht wird. Andererseits steigen bis 2030 die Schülerzahlen sukzessive. Erschwerend kommt hinzu, dass durch die Umstellung der Pädagogen-Ausbildung 2017/18 die angehenden Lehrerinnen und Lehrer von Volksschulen und der Sekundarstufe (Mittelschule, AHS) selbst ein Jahr länger die Schulbank drücken müssen. Vor allem aus Niederösterreich kommt nun die Forderung, die Ausbildung wieder zu verkürzen. Eine entsprechende Gesetzesnovelle will Bildungsminister Martin Polaschek im Herbst vorlegen.

Wie so oft in der Bildungspolitik reagiert man reichlich spät, ohne Visionen und mit wenig Weitblick. Denn überraschend kommt die Personalknappheit nicht. Schon in den letzten Jahren wurde davor gewarnt.

Deshalb müssen jetzt Schnellschüsse her. Quereinsteiger, unter anderem vom Bundesheer, sollen es richten. Das kann zwar helfen, Personal-Löcher zu stopfen. Der Grundintention des Ministers, das Image der Lehrerinnen und Lehrer aufzubessern, wirkt das aber diametral entgegen. Denn damit wird suggeriert, dass ohnehin jeder und jede unsere Kinder ausbilden kann. Dabei sind die Anforderungen für das Lehrpersonal mit Mehrstunden, Supplierungen und Bürokratie enorm gestiegen.

Gleichzeitig ist das einst hoch geachtete Ansehen des Berufsstandes – mit Ausnahme eines Intermezzos während Corona – verloren gegangen. Und wenn es jetzt nicht einmal mehr gelingt, Lehrkräfte mit den nun zu Ende gehenden neun Wochen langen Sommerferien zu ködern, liegt der Schluss nahe, dass die meisten wohl doch wegen anderer Motive den (ehemaligen) Traumberuf „Lehrer“ gewählt haben.