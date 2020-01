Die Grünen in einer Bundesregierung. Für manch alteingesessenen „Schwarzen“ war das noch vor Monaten eine absolute Horror-Vorstellung. Spätestens seit Dienstag ist alles anders: Die türkis-grüne Bundesregierung ist angelobt, kann sich sowohl bei der ÖVP als auch bei den Grünen auf eine Zustimmung in der Basis stützen und hat sich ein durchaus ehrgeiziges Programm vorgenommen. Und dieses Programm trägt auch eine starke grüne Handschrift – manch Unkenrufen zum Trotz.

Doch was bedeutet das in der Praxis für ein Flächenbundesland wie Niederösterreich? Es bedeutet, dass die 140 km/h-Teststrecke auf der A 1 zwischen Melk und Oed sofort gestoppt wird. Es bedeutet, dass dem Ausbau von Bahnlinien und Öffi-Angeboten der Vorrang gegeben wird und Straßenbauvorhaben wie die Waldviertel-Autobahn auf Eis gelegt werden. Es bedeutet, dass der Bodenversiegelung stärker der Kampf angesagt wird. Und es bedeutet, dass es nach Öl und Kohle auch dem Erdgas, das in vielen Gemeinden die Wärmeversorgung bestimmt, an den Kragen geht. Das alles sind Maßnahmen, die jede Bundesregierung früher oder später hätte angehen müssen. Das ist durchaus im Sinne Niederösterreichs. Denn kaum ein anderes Bundesland ist durch Dürren, Hochwasser sowie Borkenkäfer & Co. von den Folgen der Klimakrise so stark betroffen.

Türkis-Grün wird aber nur erfolgreich sein, wenn der Interessensausgleich zwischen den ländlichen Regionen und den urbanen Gebieten gelingt. Die beste Garantie dafür ist, dass das Regierungsprogramm auch wirklich in allen Punkten umgesetzt wird – also beispielsweise der Umstieg vom Auto auf Öffis selbst in entlegenen Gebieten möglich ist.