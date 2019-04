Voraussichtlich Ende April ist es vorbei mit österreichischen Erdäpfeln im Supermarkt. Zumindest bis Anfang Juni gibt es dann (fast) nur mehr Erdäpfel aus dem Ausland, vor allem aus Frankreich, Ägypten und Israel, warnt die In-teressengemeinschaft Erdäpfelbau (IGE).

Der Aufschrei der Landwirte findet Gehör: So spürbar war der Klimawandel für uns Konsumenten noch nie. Die Erdäpfel-Knappheit ist eine Folge des vorjährigen Wetters, in dem der Drahtwurm wegen der Trockenheit auf den heimischen Erdäpfel-Feldern fröhliche Urständ feierte. Dem gefräßigen Wurm fiel der Erdäpfel-Jahresbedarf von rund 2,5 Millionen Österreichern zum Opfer – ein Großteil davon in Niederösterreich, wo 80 Prozent der österreichischen Erdäpfel produziert werden.

Bereits im Herbst beklagten die Landwirte deshalb enorme finanzielle Einbußen, das mediale Echo blieb aber bescheiden. Jetzt, wo es aber uns Konsumenten betrifft, ist das anders: Der Erdäpfel-Engpass rückt den Fokus der Öffentlichkeit nämlich nicht nur auf die Frage, wie der Klimawandel die Landwirtschaft beeinflusst. Er rückt den Fokus auch auf die unterschiedlichen Produktionsbedingungen im globalen Wettbewerb. Denn während heimische Landwirte unter strengen Auflagen produzieren, können ausländische Landwirte auf ein sattes Arsenal an Pflanzenschutzmitteln zurückgreifen – und damit dem Drahtwurm auf die Pelle rücken. Zu Recht beklagen sich unsere Bauern, dass sie nicht nur Leidtragende des Drahtwurms sind, sondern auch Leidtragende eines unfairen Wettbewerbs.

Die Antwort kann aber nicht die Lockerung des Verbots umstrittener Pestizide sein. Die Lösung ist angesichts der Folgen des Klimawandels leider wesentlich komplexer.