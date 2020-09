Nach außen hin war es für viele überraschend, dass Niederösterreich bei den Corona-Maßnahmen seinen eigenen Weg eingeschlagen hat. Ab 5. Oktober gelten bei der Ampelfarbe „Orange“ strengere Regeln als bundesweit. Im Hintergrund hatte die sonst so innige Beziehung zwischen Landes- und Bundes-ÖVP aber schon in den letzten Wochen Risse bekommen.

In regelmäßigen Abständen wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine klarere Krisen-Kommunikation der Regierung eingefordert. Und damit war nicht nur der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober gemeint, der aufgrund seiner Beliebtheitswerte kollektiv im Schussfeld der Volkspartei steht.

Als Bundeskanzler Sebastian Kurz dann auf die Vorverlegung der Sperrstunde wie in anderen Bundesländern pochte, ging Mikl-Leitner auf Konfrontation. Niederösterreich setzt bei „Orange“ auf die Registrierungspflicht in Gasthöfen und folgt damit der Richtlinie des roten Wien. Ein Affront gegenüber Kurz, dessen Intimus Gernot Blümel gerade in der Bundeshauptstadt den Intensivwahlkampf führt.

Dass die zusätzlichen Regeln auf den ersten Blick mehr verwirren, wundert wenig. Tatsächlich bringen die restriktiven NÖ-Vorgaben aber sogar mehr Klarheit ins Ampel-Chaos – wenn diese auch schmerzlich ist. Das zeigen die heftigen Reaktionen aus den Sportvereinen, die bei dieser Risikostufe auf Publikum verzichten müssen. Populär ist der eigene Weg Niederösterreichs also weder in der Bevölkerung noch in der Bundespolitik.

Ein Mittel, die ansteigende Virusausbreitung vor Beginn der kalten Jahreszeit besser in den Griff zu bekommen und die Ampelfarbe „Rot“ und somit quasi einen zweiten Lockdown zu vermeiden, aber allemal.