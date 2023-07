Vertrauen verspielt

Das waren Zeiten, als die Bundespolitik mit Wehmut Richtung Niederösterreich geblickt hat. Bis vor wenigen Monaten hat das Polit-Establishment in Form der ÖVP über Jahrzehnte hinweg das Land mit absoluter Mehrheit regiert, ohne sich den anderen NÖ-Parteien nur geringfügig annähern zu müssen.

Auf der „Insel der Seligen“ waren die Beliebtheitswerte der Landesregierungsmitglieder, vor allem jener der ÖVP mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze, im Allzeit-Hoch. Je näher am Menschen, desto beliebter, ist die Regel, wovon viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ohnehin gern ein Lied singen können.

Da war es für die ÖVP leicht, täglich das „Miteinander“ auszurufen, um von allen politischen Mitbewerbern eine konstruktive (Mit)-Arbeit einzumahnen. „Mit Streiten geht nichts weiter“, war das Motto, das die blau-gelbe Volkspartei gern auch den Vertretern im Bund ausgerichtet hat. Mit dem konsensualen Kurs konnte sich Niederösterreich abheben.

Seit nunmehr 100 Tagen ist das anders. Eine schwarze Wahlschlappe, ein FPÖ-Erfolg und ein paar gebrochene Wahlversprechen später ist das Vertrauen in die Landespolitiker am Tiefpunkt. Das hat die aktuelle Umfrage von „IFDD“ und „Telemark“ im Auftrag der NÖN ergeben.

Bei der Fragestellung nach einer guten oder weniger guten Meinung zu Landespolitikern kommt nur mehr die SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig auf einen positiven Saldo. Die Amstettnerin wird ob ihrer verbindlichen und unaufgeregten Art auch über die Parteigrenzen hinweg geschätzt. Jetzt verdrängt sie laut Umfrage erstmals die Landeshauptfrau von Platz eins bei der Vertrauensfrage.

Es klingt wie Ironie, dass Mikl-Leitner quasi zeitgleich das „Miteinander“ offiziell abgesagt hat. Ausgerechnet jetzt, wo es aufgrund veritabler Herausforderungen richtig gelebt werden müsste. Stattdessen übertrumpfen sich ÖVP und SPÖ in Schuldzuweisungen fernab sachlicher Debatten als Nachwehen der gescheiterten Regierungsverhandlungen im Land. Die FPÖ gefällt sich in der Rolle des lachenden Dritten und setzt ihre Lieblingsthemen wie Coronafonds oder die Gender-Debatte in Szene.

Damit ist auch im Bund der Neid verblasst, weil das politische Schwergewicht „Niederösterreich“ leichter ist als noch vor 100 Tagen.