Was ist normales Denken?

Der „Miteinander-Kurs“ von Niederösterreichs Volkspartei, der eng mit der Person Johanna Mikl-Leitner verbunden war, ist Geschichte. Mehr Kante zeigen, ist die neue Doktrin in der Ferstlergasse. Diese Kante bekamen in der vergangenen Woche zwei „Linke“ zu spüren: Falter-Chefredakteur Florian Klenk, der sich im „Presse“-Interview als „Linker“ geoutet hat, und Vizekanzler Werner Kogler.

Mutete die Schelte für Klenk noch etwas kurios an – selbst die VP kann es nicht überrascht haben, dass er sich „links“ verortet – hatte die Schelte für Kogler handfeste Gründe. Der Vizekanzler hatte im „Profil“ immerhin Mikl-Leitners Anspruch, Politik für die „Normaldenkenden“ zu machen, als „brandgefährlich und darüber hinaus präfaschistoid“ bezeichnet. Mikl-Leitner tadelte die „unbedachte Wortwahl“ des Vizekanzlers, die NÖVP fordert gar eine Entschuldigung. Dass Finanzminister Magnus Brunner nur eine „Sommerlochdebatte“ ortete, ging in der hitzigen Debatte unter.

Die NÖVP hat ihr Ziel jedenfalls erreicht: Sie hat als Vertreterin der „Normaldenkenden“ eine Duftmarke gesetzt. In Mikl-Leitners Definition sind das jene Menschen, die jeden Tag in die Arbeit gehen, Menschen, die anderen helfen. Es sind Menschen, die brav Steuern zahlen, sich in Vereinen engagieren, sich an Fakten halten und nicht in Extremen denken. Also sind die „Normaldenkenden“ eigentlich die meisten von uns.

Aber wer entscheidet, wer „normal denkend“ ist? Die Mehrheit? Und sind es nicht gerade die, die nicht „normal denken“, die unsere Gesellschaft weitergebracht haben? Die innovativen Forscherinnen und Forscher, die kreativen Kulturschaffenden, die wagemutigen Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, letztlich auch die mutigen Politikerinnen und Politiker, die aller Kritik zum Trotz ihren Weg gehen. Sie alle denken nicht „normal“ und leisten damit – oft gegen den Widerstand der Mehrheit – Großes für die Gesellschaft. Obwohl sie nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen – ebenso wie Klimakleber, Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker, die Mikl-Leitner eigentlich mit nicht „normal denkend“ meint.

Der neue VP-Kurs für die „Normaldenkenden“ ist also politisch vielleicht nicht klug, weil er manche ausschließt. „Präfaschistoid“ oder „brandgefährlich“ ist er aber nicht.