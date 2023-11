Weit weg – und doch so nah

Schon seit Beginn des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine im Februar 2022 zeigt ein weltweit prägender Konflikt seine Folgen für Niederösterreich. Umfangreiche Hilfslieferungen, Solidarität und Unterkünfte für Geflüchtete sind die sozialen Auswirkungen, die Energiekrise samt Preissteigerungen zwei der wirtschaftlichen.

Geografisch weiter entfernt, aber im geschichtlichen Kontext moralisch und ethisch noch näher ist seit einem Monat der Nahostkonflikt zwischen Israel und der radikalislamischen Terrorgruppe Hamas im Gazastreifen. Nicht nur die Schlagzeilen führen das Leid vor Augen. Der Konflikt ist bei uns angekommen.

So wurde vor zwei Wochen die Terrorgefahr auf das zweithöchste Level gestuft, da laut Experten unter den aktuellen Hochrisiko-Gefährdern in Österreich auch Anhänger der Hamas sind. Verstärkte Gewalt von Rechtsextremen kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, wie die Anschläge auf den jüdischen Teil des Zentralfriedhofs gezeigt haben. Laut Oskar Deutsch, dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, stieg die Zahl der antisemitischen Vorfälle seit dem 7. Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 400 Prozent.

Auch in der Landespolitik steht das Thema im Fokus. So hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei einer eigenen Kundgebung und bei der Kulturpreis-Gala ihre uneingeschränkte Solidarität mit Israel bekundet, sämtliche Formen von Judenhass verurteilt und den Kampf gegen Antisemitismus als Staatsräson bekräftigt. „Wir sind eine weltoffene, pluralistische Gesellschaft“, betonte sie.

Derweil forderte SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Sandra Breiteneder den ÖVP-Bundeskanzler auf, dafür zu sorgen, dass die ÖVP in Niederösterreich die Regierungsarbeit mit der „einschlägigen“ FPÖ beendet. VP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner ortet indes ein „latentes Antisemitismus-Problem bei der SPÖ mit der SJ in Vorarlberg“.

Viel mehr als Polit-Spielchen helfen aber Taten wie die vom Innenminister vorgestellten Workshops zur Extremismusprävention an Schulen. Besonders wichtig sind alle Initiativen gegen das Vergessen der Gräueltaten aus der NS-Zeit. Und zwar nicht nur in dieser Woche, wenn sich am 10. November die November-Pogrome von 1938 zum 85. Mal jähren, sondern das ganze Jahr über.