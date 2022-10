Wenig Risiko, hohe Wirkung

Werbung

Einmal mehr hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Nach den Hilfen wie Strompreisrabatt oder Schulstartgeld will das Land nun im Alleingang speziell jungen Familien unter die Arme greifen. Und zwar mit einer Haftungsübernahme von bis zu 30.000 Euro für einen Kredit zur erstmaligen Schaffung von Eigentum.

Der Hintergrund: Am 1. August sind in Österreich strengere Regeln bei der Kreditvergabe in Kraft getreten. Neben den besagten 20 Prozent Eigenmitteln, wovon das Land fünf (maximal 30.000 Euro) übernehmen will, darf die Kreditrate nicht höher als 40 Prozent und die Kreditlaufzeit nicht länger als 35 Jahre sein.

Von Beginn an haben Bankvertreter diese Verordnung als zu streng kritisiert und Adaptierungen gefordert. Bereits nach den ersten Monaten sind die Kreditgeschäfte der Banken um bis zu 30 Prozent eingebrochen. Erschwerend kommt der höhere Leitzinssatz dazu, der von der EZB Ende Oktober noch einmal angehoben werden dürfte. Niederösterreich stellt nun für die Haftungsübernahmen 100 Millionen Euro in Aussicht und dehnt die Laufzeit von Landesdarlehen von 27,5 auf 34,5 Jahre aus.

Was wenige Monate vor der Landtagswahl stark nach Wahlzuckerl der Landes-ÖVP riecht, ist bei genauerer Betrachtung essenziell für die Entwicklung des Landes. Denn steigende Baukosten erschweren die Finanzierung des Eigenheims. Was negative Auswirkungen auf die Baubranche haben wird. Die Gegenmaßnahme stärkt somit die lokale Bauwirtschaft und schützt vor der Landflucht nach Wien. Immerhin leben in Niederösterreich zurzeit sieben von zehn Landsleuten in Eigenheimen oder Eigentumswohnungen, die auch als wichtige Altersvorsorge und Schutz vor Altersarmut gelten.

Im Gegensatz dazu ist das Risiko für das Land überschaubar, da es laut Experten aktuell nur bei 0,03 Prozent der Kredite zu Totalausfällen kommt. Und erst dann müsste das Land in die Bresche springen.