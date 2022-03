Weniger Alarmismus, mehr Taten

Werbung

Wir leben in einem Zeitalter des Alarmismus. Jede Bedrohung, die auf uns zukommt, ist existenzgefährdend – zumindest vermeintlich. Das war bei Corona so, das ist bei der Teuerung so, das ist beim Ukraine-Krieg samt Putins Atomwaffen-Drohung so und es ist nicht zuletzt auch bei der Klimakrise so.

Im Kern ist der Alarmismus zwar berechtigt. Alle diese Bedrohungen haben das Potenzial dazu, unser gewohntes Leben auf den Kopf zu stellen – die Ukrainerinnen und Ukrainer erleben das derzeit schmerzlich am eigenen Leib. Aber der Mensch neigt in Panik dazu, den Verstand auszuschalten – und das ist selten gut.

Insofern unterscheiden sich die Klima-Streiks wie jüngst in St. Pölten dann doch deutlich von den Corona-Spaziergängen. Noch ist in der Klima-Diskussion keine Radikalisierung erfolgt, den meist jungen Menschen geht es schlicht um eines: um ein gutes Leben in der Zukunft. Dagegen kann niemand sein. Sicher: Es gibt auch heute manche, die keinen vom Menschen gemachten Klimawandel sehen. Und es gibt auch heute noch Landsleute, denen die Klimakrise egal ist. Aber auch sie wissen, dass die Wetter-Extreme zunehmen.

Dass aber Klimaschutz mehr ist als „nur“ der Schutz des Klimas, zeigt die aktuelle Erdgas-Diskussion. Obwohl sich Österreich seit Jahrzehnten als Ökostrom-Vorreiter sieht, sind wir abhängig von russischem Erdgas. Und damit erpressbar. Ändern hätten wir das seit Jahren können – vor allem durch einen breiteren Energie-Mix, aber auch durch konzertierte Bemühungen für Energiespar-Maßnahmen. Stattdessen blieb es oft bei gut klingenden politischen Ankündigungen.

Was es jetzt braucht, ist ein nationaler Plan, mit dem wir in einigen Jahren weitgehend unabhängig von Erdöl und Erdgas sein werden. Und zwar nicht nur, um die Klimakrise zu bremsen, sondern auch, damit nicht andere im Ausland über uns entscheiden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist kein Alarmismus notwendig, sondern nur konsequentes politisches Agieren.

Fridays For Future 2.000 demonstrierten in St. Pölten für das Klima