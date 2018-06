Würde eine PR-Agentur die Reichweite von Botschaften der EU bewerten, stünde die Gurkenkrümmungsverordnung wohl an erster Stelle. Vor genau 30 Jahren hatte die Kommission der (damals noch) Europäischen Gemeinschaft verordnet, dass „Gurken der Güteklasse Extra eine maximale Krümmung von zehn Millimetern auf zehn Zentimetern Länge“ haben dürfen. Die Regelung galt als Beispiel für die Verordnungswut der EU und macht eines deutlich: Es sind leider die banalen und kuriosen Entscheidungen der EU, die den Menschen im Gedächtnis bleiben.

Während die ominöse Vorschrift der wirtschaftlich bedeutendsten Gemüseart seit 2009 Geschichte ist, trat heuer im Mai ein weiteres Gesetz in Kraft, das oftmals für Kopfschütteln sorgt – die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Bei aller Sensibilität der personenbezogenen Daten geht die Regelung für kleine Unternehmen zu weit und bringt mehr Bürokratie. Globalen Datensammlern wie Google oder Facebook kann sie jedoch nur schwer an. Auch die DSGVO ist typisch für das Handeln der EU: Sie war ein Kompromiss.

Diese Kompromisse suchen und Netzwerke bilden sind wohl auch die zentralen Aufgaben der 751 Europaabgeordneten, 18 davon aus Österreich. Denn der Parlamentarismus ist in Brüssel stärker ausgeprägt als in den Bundes- oder Länderparlamenten. In der Regel wird im Interesse des Herkunftslandes entschieden, weil die EU-Politiker dort wieder gewählt werden wollen. Daher gibt es in den Europafraktionen der Parteien selten Einigkeit. Und je brisanter die Thematik ist, desto schwieriger wird ein Konsens. Das zeigt die aktuelle Debatte in der Asylfrage, die für viele als Zerreißprobe in der EU gilt. Deshalb, und auch weil der Brexit endverhandelt wird, ist das nächste halbe Jahr mit dem EU-Ratsvorsitz Österreichs ein Entscheidendes. Mit dem medialen Fokus hat unser Land – speziell die türkis-blaue Bundesregierung – die Chance, PR in eigener Sache und für die EU zu machen. Aufmerksamkeit ist zudem mit den parallel laufenden Vorbereitungen für die EU-Wahl im Mai 2019 gegeben.

Das Ziel muss sein, mehr relevante Nachrichten aus Brüssel an Herrn und Frau Österreicher zu bringen und die Arbeit der EU besser zu erklären. Ob das gelungen ist, wird die Wahlbeteiligung der Europa-Wahl zeigen.