Karriere mit Lehre. Seit Jahrzehnten versucht die Wirtschaftskammer, mit diesem Slogan junge Menschen für die Lehre zu begeistern. Der Erfolg ist überschaubar: Obwohl Facharbeiter oft besser bezahlt sind als Bürokräfte, drängen Jugendliche heute mehr denn je in die höheren Schulen, danach an Fachhochschulen und Universitäten.

Die Lehre bleibt allen Sonntagsreden zum Trotz oft der Weg für jene, die keine andere Option haben. Die gravierendste Folge ist der Facharbeitermangel. Der trifft die heimische Wirtschaft gerade in Zeiten der Hochkonjunktur – also jetzt – hart, bremst die Innovationskraft, hemmt das Wachstum und bedroht damit letztlich das hohe Wohlstandsniveau in unserem Land.

Dabei gibt es sofort verfügbare Arbeitskräfte, die Fachkräfte der Zukunft werden könnten – junge Asylwerber. Für sie wäre eine Lehre nicht nur eine Chance, Geld zu verdienen. Es ist auch die Chance, sich ein eigenes Leben aufzubauen, anstatt am Tropf des Staates zu hängen, und es ist die Chance, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Allerdings: Nur 40 Asylwerber absolvieren derzeit eine Lehrlingsausbildung in Niederösterreich. Hauptgrund dafür ist, dass jedes Unternehmen, das Asylwerber als Lehrlinge beschäftigen will, eine bürokratische Tortur auf sich nehmen muss. Erst wenn diese absolviert ist, kann der junge Asylwerber beginnen – vorausgesetzt, er wird in einem Mangelberuf ausgebildet. Ob er die Lehre auch abschließen kann? Das weiß weder der Lehrling selbst noch sein Ausbildungsbetrieb. Wird der Asylantrag abgelehnt, wird der Lehrling abgeschoben.

Genau hier muss die Politik ansetzen. Wer eine Lehre macht, muss bleiben dürfen. Das bringt dem Asylwerber eine klare Perspektive und dem Ausbildungsbetrieb das Wissen, dass das investierte Geld nicht mit dem Abschiebungsbescheid weg ist. Das Bleiberecht für Lehrlinge wird zwar nicht mehr sein können als eine von vielen Maßnahmen gegen den Facharbeitermangel. Es ist aber nicht nur im Sinne von Asylwerbern und Betrieben, sondern der gesamten Gesellschaft: Denn nur wenn Menschen, die in Niederösterreich ausgebildet werden, die erworbenen Fertigkeiten auch hier einbringen können, hat die Gesellschaft etwas davon. Von einem abgeschobenen Lehrling hat hingegen niemand etwas.

