Im 5.500-Einwohner-Ort Fischamend (Bezirk Bruck/Leitha) lenkte die türkis-blaue Bundesregierung am Freitag öffentlichkeitswirksam und durchaus überraschend bei einem zuletzt heiß diskutierten Thema ein: der geplanten Kürzung der Bundesgelder für die Kinderbetreuung. Die ist nun abgesagt, verkündeten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß, flankiert von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner stolz. Was bei der Großen Koalition wohl als Umfaller erster Güte gewertet worden wäre, wurde von Türkis-Blau als Erfolg zelebriert und als Beweis dafür, dass Bund und Länder an einem Strang ziehen, wenn es um Kinder geht.

Die Botschaft kam bei den Wählerinnen und Wählern an. Dass sich die Regierung Kurz die ganze Debatte bei besserer Vorbereitung sparen hätte können, ging dabei völlig unter. Im Unterschied zur Ankündigung, dass die Länder im Gegenzug ein in der Praxis sinnloses Kopftuchverbot in Kindergärten durchsetzen werden. Ein Verbot, das nicht viel mehr als ein Symbol ist – im echten Leben hat wohl noch kaum ein Niederösterreicher ein Mädchen mit Kopftuch im Kindergarten gesehen.

Der parteipolitische Nebeneffekt für ÖVP und FPÖ: Sie erwischten mit der Kehrtwende die SPÖ auf dem falschen Fuß. Statt mit dem Kampf gegen die unpopuläre Kürzung bei der Kinderbetreuung im Herbst endlich in der Oppositionsrolle in Tritt zu kommen, liefen die Sozialdemokraten ins Out. Beleidigt bemängelten die Wiener, dass es keine Verhandlungen gegeben hatte. Burgenlands Hans Niessl musste als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz von Mikl-Leitner erfahren, was gespielt wird. Es blieb ihm nur, sich zu beklagen, dass er nicht vorinformiert worden war.

Einzig SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig nahm es mit Fassung und attestierte im türkis-blauen Meinungsschwenk „einen Sieg der Vernunft“, nicht ohne auf die Familienfeindlichkeit des von Türkis-Blau beschlossenen 12-Stunden-Arbeitstages hinzuweisen. Hier muss aber ohnehin nachjustiert werden. Denn die flexiblere Arbeitswelt war auch vor der türkis-blauen Regierung nur bedingt mit den gängigen Kindergarten-Öffnungszeiten kompatibel. Vorausgesetzt, die ÖVP erledigt die Hausaufgaben, wird die SPÖ also auch mit diesem Thema nicht punkten können.

