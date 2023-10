Wieder trifft es die strukturell schwachen Regionen

Es ist in mehrerer Hinsicht die erste Bewährungsprobe für die neue Geschäftsführerin des AMS Niederösterreich, Sandra Kern. Das Arbeitsmarktservice muss ab 2024 vermutlich mit weniger Geld vom Bund auskommen. Die genaue Summe wird zwar noch verhandelt, doch laufen zumindest die gut dotierten Sondermittel wie jene aus dem Corona-Topf aus. Aber ganz unabhängig davon setzt das AMS neue Schwerpunkte und ändert die Förderstrategie. Nun sind die Details bekannt.

Vom Sparstift betroffen sind vor allem AMS-Projekte im Wald- und Mostviertel, die schwer vermittelbare Personen und Langzeitarbeitslose unterstützen: Das Beschäftigungsprojekt Eibetex in Waidhofen/Thaya, das bislang mit über einer Million Euro vom AMS und 200.000 Euro vom Land finanziert wurde, zählt ebenso dazu wie jenes in Niedernondorf im Bezirk Zwettl oder die Initiative des Vereins J.O.B in Waidhofen/Ybbs. Zwei Projekte in Gmünd werden fusioniert und dabei 10 Arbeitsplätze gestrichen.

Den Ankündigungen folgte der politische Wirbel auf dem Fuß. So läuft der Waldviertler Gottfried Waldhäusl, Zweiter Landtagspräsident der FPÖ, gegen die Schließungspläne des jahrzehntelang erfolgreichen Projekts Eibetex in seiner Heimatgemeinde Sturm. Bürgermeister aller Couleurs haben sich in betroffenen Regionen mit Kritik an den Plänen angeschlossen.

AMS-Chefin Kern, die früher die Geschäfte des NÖAAB führte und für die ÖVP auch im Bundesrat saß, hält allerdings strikt an ihrer neuen Förderstrategie fest. Begründung: In den Bezirken, die jetzt von den Schließungen betroffen sind, ist die Langzeitarbeitslosigkeit deutlicher gesunken, zudem gab es dort sogar eine Überförderung. Deshalb soll das Geld nun in andere NÖ-Regionen wie ins Wiener Umland transferiert werden, wo mehr dieser sogenannten Transitarbeitsplätze benötigt werden.

Rechnerisch betrachtet ist das nur logisch, zumal das AMS auch weitere neue Aufgaben erfüllen muss. In der Bevölkerung bleibt aber der bittere Beigeschmack, dass wieder einmal die strukturell schwachen Regionen am Land von den Kürzungen betroffen sind. Das könnte dann prekärer werden, wenn sich die Arbeitslosenquote in NÖ verschlechtert und nicht so wie jetzt deutlich unter dem Bundesschnitt liegt.