Als Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko im vergangenen Jahr zu dieser Zeit am Budget für 2020 und 2021 bastelte, gab es ein großes Ziel: das Nulldefizit. Ähnlich wie auf Bundesebene wurde das Prinzip „Nicht mehr ausgegeben als einnehmen“ zum beherrschenden Dogma. Ein Dogma, das unser aller Zukunft sichern und unseren Kindern ein Leben im Schulden-Chaos ersparen sollte.

Zwölf Monate und eine Pandemie später ist das einst so wichtige Nulldefizit-Dogma heimlich, still und leise in der Mottenkiste verschwunden. Und, soviel ist bereits jetzt fix: Dort wird es in den nächsten Jahren auch bleiben. Denn weder im Land noch im Bund geht man davon aus, dass der Schaden durch die Corona-Maßnahmen auch nur annähernd absehbar ist. Fix ist aber, dass die 410 Millionen Euro, die das Land NÖ die Krise bereits gekostet hat, nur ein Bruchteil dessen ist, was unterm Strich stehen wird. Denn die Landespolitik verspricht, dass sie dort abfedern wird, wo die Bundes-Milliarden nicht mehr greifen.

Angesichts der enormen Corona-Kollateralschäden ist die „Koste es, was es wolle“-Mentalität der Regierungen in St. Pölten und Wien zwar richtig – und derzeit auch alternativlos. Zuviel steht auf dem Spiel, als bereits jetzt den Sparstift anzusetzen. Unbestritten ist aber auch, dass es kein wundersames Füllhorn gibt, das sich von selbst wieder füllt. Oder anders gesagt: Wir alle sind der Staat, wir alle sind das Bundesland. Politikerinnen und Politiker können also nur „unser“ Geld ausgeben – oder Geld, das wir alle zurückzahlen müssen. Das sollte bei den Antworten auf die ständig neuen Rufe nach weiteren Unterstützungs-Paketen nicht vergessen werden.