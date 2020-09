„Wir schaffen das.“ Fünf Jahre ist es her, dass sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mit diesem Satz ihren Platz in den Geschichtsbüchern sicherte. So mutig war Österreichs damaliger Bundeskanzler Werner Faymann in der Flüchtlingskrise zwar nicht, aber auch seine Botschaft war klar: Österreich hat schon viele (Flüchtlings-)Krisen bewältigt, es wird auch diese bewältigen.

Ganz so einfach war es dann nicht, wie der Blick zurück zeigt. Die Zuversicht der ersten Tage wich bei vielen Menschen rasch der – mitunter auch bewusst geschürten – Angst vor der schieren Zahl an Flüchtenden und der Sorge, dass die Staatsgrenzen nur mehr auf dem Papier tatsächlich Grenzen sind. Dank vieler Menschen, die bis ans Limit gingen, haben wir es aber geschafft, die Flüchtlingskrise zu bewältigen.

Und anders, als manche uns weismachen wollten, ist unsere Welt weitgehend noch dieselbe wie damals – sieht man davon ab, dass Covid-19 gegenwärtig unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. In Zahlen ausgedrückt: Von den 15.000 Flüchtlingen, die einst in Niederösterreich strandeten, sind nur mehr 2.700 da. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Land stieg von 14 auf 15,5 Prozent – wobei die klar größte Gruppe nach wie vor die Deutschen sind.

Die Flüchtlingskrise hat unseren Alltag also kaum verändert, die Migration sehr wohl (seit Jahrhunderten). Die Neuankömmlinge in die Gesellschaft zu integrieren bleibt unabhängig von allen Zahlenspielen die große Herausforderung – für alteingesessene Österreicher wie für neue. Gelingen wird das nur mit gegenseitigem Respekt, klaren Regeln und etwas Zuversicht. Das ist eine der Lehren aus 2015.