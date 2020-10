Wir Burgenländer sterben um knapp drei Jahre früher, als es im Österreich-Schnitt der Fall ist. Dies besagt zumindest eine nicht ganz neue, aber in diesem Bereich aktuellste Gesundheitsstudie. Demnach werden die Menschen im Burgenland durchschnittlich in guter Gesundheit 63,2 Jahre alt – österreichweit 66,3.

Auch wenn im Volksmund oft im Spaß davon die Rede ist, dass sowieso niemand gesund sterben wolle, so sagt dieser Trend doch einiges aus. Burgenland war nicht nur erst jetzt, sondern in den vergangenen Jahrzehnten nie großes Vorbild in Gesundheitsfragen. Während es in früheren Zeiten durchaus auch mit dem wohl überdurchschnittlichen Alkoholkonsum in unserer Region zu tun hatte, so macht in der heutigen Zeit ein „amerikanisches“ Problem große Sorge: Adipositas – die sogenannte Fettleibigkeit. 54 Prozent aller Burgenländer sind laut dieser Studie übergewichtig oder fettleibig, während es in Österreich „nur“ 47 Prozent sind.

Vor allem viele Kinder sind davon betroffen. Und da fragt man sich, warum dies gerade bei uns am Land so ist, wo die Kinder ja noch viel Platz zum draußen Spielen haben und eine große Mehrheit der Bevölkerung in Einfamilienhäusern mit Garten lebt.

Hier bedarf es einer generellen Trendumkehr. Gesund zu leben, bedeutet nicht, auf alles zu verzichten. Im Gegenteil: Wer Sport und/oder Bewegung macht, bewusster isst und auf seinen Körper achtet, kann viel mehr und länger genießen. Die ersten Maßnahmen von Landeschef Hans Peter Doskozil gehen in die richtige Richtung, sind aber noch nicht so ambitioniert, wie so manche andere Bereiche. Das Ziel kann hier nur sein, statt Schlusslicht Spitzenreiter in Österreich zu werden.