Wir werden uns ändern müssen

9. November 1989 – der Fall der Berliner Mauer. 11. September 2001 – die Terroranschläge in den USA. Und nun: 24. Februar 2022 – der Überfall Russlands auf die Ukraine. Es gibt Tage, die brennen sich ins kollektive Gedächtnis ganzer Generationen ein. Der vergangene Donnerstag war so einer.

Die Folgen für die Welt, für Europa und für Niederösterreich sind zwar noch nicht einmal ansatzweise abschätzbar, fest steht aber: Die Welt ist eine andere geworden. Der Glaube, dass es im Europa des 21. Jahrhunderts keinen Krieg zwischen Staaten mehr geben wird, ist ebenso Geschichte wie die Hoffnung, dass Russland ein zwar störrischer, insgesamt aber verlässlicher Partner ist. Schmerzhaft müssen das nicht nur wir Bürgerinnen und Bürger zur Kenntnis nehmen, sondern auch niederösterreichische Firmen und Konzerne.

Ukraine-Krieg Der Krieg in der Nähe

Abgesehen von dieser Erkenntnis, hat der Ukraine-Krieg aber auch direkte Auswirkungen auf unser Leben: Die Energie-Preise explodieren, die Lebensmittel-Preise ebenso und die Finanzmärkte werden noch länger verrückt spielen. Noch schwerer wiegt die Rückkehr der seit den 1990er-Jahren überwunden geglaubten atomaren Bedrohung in unsere Köpfe – vor allem, wenn man bedenkt, dass die Ukraine näher an der NÖ-Ostgrenze liegt als Vorarlberg.

Entscheidend ist nun, dass wir diese Herausforderungen annehmen. Wir brauchen nicht nur rasche Unterstützung für existenziell bedrohte Betriebe und großzügige Hilfe für Landsleute mit geringen Einkommen, sondern auch mehr Geld für unsere Landesverteidigung. Wir brauchen eine echte Energiewende, um nicht mehr von Erdgas und Erdöl abhängig zu sein. Und wir brauchen eine neue Menschlichkeit, in der wir in Europa enger zusammenrücken. Dass hier die Bundesregierung die an sich traditionelle österreichische Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von Flüchtenden neu entdeckt hat, ist ein gutes Signal dafür, dass diese Botschaften bereits am Ballhausplatz angekommen sind.