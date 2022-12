Wohnen darf kein Luxus werden

Werbung

588,30 Euro – das zahlen wir laut Statistik Austria derzeit pro Monat im Schnitt für unsere Wohnung oder unser Haus. Inklusive Betriebskosten. Dazu kommen noch die Energiekosten – im Vorjahr (!) lag der Wert bei etwa 130 Euro pro Haushalt und Monat. Schon damals gab fast jeder zehnte Haushalt mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens fürs Wohnen aus – und das vor der Teuerungswelle.

Allein der Blick auf die Zahlen zeigt also, dass Wohnen für viele zum Luxus wird. Gerade vor Weihnachten ist diese Erkenntnis in einem der reichsten Länder der Welt bitter. Der Eindruck, dass die Politik nichts dagegen macht, ist so nicht richtig. Tatsächlich zielen aber viele Maßnahmen darauf ab, vor allem die steigenden Energiekosten vorübergehend abzufedern. Sie ändern aber nichts am Grundproblem – dass Energie teuer ist und auch nach dem Ukraine-Krieg teuer bleiben wird. Auch Wohnen selbst wird teuer bleiben – als Folge steigender Zinsen, hoher Baukosten, restriktiver Richtlinien und Standards sowie geringerer Verfügbarkeit von Fläche.

Die bisherigen Antworten der Politik sind also nicht falsch, sie sind aber zu zögerlich. Ein Beispiel ist die am Wochenende von der Bundesregierung verkündete Einführung des Bestellerprinzips bei der Vermittlung von Wohnungen und Häusern. Sie wird zwar meist dazu führen, dass die Eigentümer die Maklergebühren zahlen – selbst das beste Gesetz wird aber nicht verhindern können, dass diese Kosten bei der Miete eingepreist werden. Oder die ab 1. Jänner 2023 verpflichtende Errichtung von PV-Anlagen bei Bauten Gemeinnütziger Wohnbauträger in Niederösterreich. Die Idee ist gut – aber nur, wenn nicht wieder die Mieterinnen und Mieter die Investitionskosten zahlen.

Unterm Strich bleibt, dass es auf Sicht für leistbares Wohnen mehr braucht als ein paar Einzelmaßnahmen. Es braucht ein ganzes Maßnahmen-Bündel als Antwort auf Herausforderungen wie höhere Energiepreise und Klimakrise.