Türkis-Grün wird es also werden. Die Koalitionsvariante, von der die NÖN-Chefredaktion nicht zuletzt aufgrund des Zustandes von SPÖ und FPÖ bereits am Wahlabend ausgegangen war, wird also kommen. Voraussichtlich.

Denn der Bundeskongress der Grünen könnte noch zum Stolperstein werden – wahrscheinlich ist das aber nicht. Die bis jetzt durchgesickerte Verteilung der Ressorts – mit grünem Infrastrukturministerium – verspricht für ein Flächenbundesland wie Niederösterreich durchaus Spannung und Diskussionen zwischen Land und Bund. Aber, und das ist die gute Nachricht: Nach Monaten des Verwaltens durch eine passiv agierende Beamtenregierung ist es gut, dass bald eine gestaltende Bundesregierung das Zepter in die Hand nimmt.

Dass in dieser Regierung die Grünen sitzen, die vor einem Jahr nicht einmal im Nationalrat waren, und dass Türkis-Grün heute die beliebteste Koalitions-Variante der Österreicherinnen und Österreicher ist, zeigt, wie sehr sich die politische Landschaft bewegt. Wir erinnern uns: Vor einem Jahr saß die ÖVP-FPÖ-Koalition noch fest im Sattel und wusste die klare Mehrheit der Landsleute hinter sich.

Die Erfahrungen des abgelaufenen Jahres mahnen also für 2020 zu Vorsicht. In einem Jahr kann viel passieren. Nicht passieren sollte allerdings eine neuerliche vorgezogene Nationalratswahl. Nach Monaten des Stillstandes braucht gerade ein großes Bundesland wie Niederösterreich eine funktionierende Bundesregierung, die Zukunftsprojekte mutig angeht. Und wir Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher brauchen nur einen Wahltermin: den 26. Jänner, an dem in 567 der 573 Gemeinden die neuen Vertreter gewählt werden.