Eines ist das 1-2-3-Ticket schon jetzt – ein gelungener Marketing-Gag. Denn jeder kennt das Leuchtturmprojekt der türkis-grünen Bundesregierung, (fast) jeder findet es gut, und jeder weiß, was es mal sein soll: Spätestens 2024 wird man um einen Euro pro Tag alle Öffis in einem Bundesland, um zwei Euro in zwei Bundesländern und um drei Euro in ganz Österreich nutzen können. Los geht es laut Ministerratsbeschluss Anfang 2021 mit dem 3-Ticket, also 1.095 Euro für eine Österreich-Karte.

Für viele Pendlerinnen und Pendler ist das eine Enttäuschung, obwohl gerade Niederösterreich profitiert: Wer beispielsweise täglich von St. Pölten nach Wien pendelt, spart sich bereits ab Jänner 600 Euro pro Jahr. Wer allerdings in Niederösterreich wohnt und arbeitet, hat davon oft nichts – ebenso, wer im Speckgürtel wohnt und in Wien arbeitet.

Denn spürbar billiger wird es erst ab dem 2-Ticket. Für Land und Bund wird es damit aber richtig teuer. Und so werfen nun die blau-gelben Grünen der Landes-VP vor, eine frühere Einführung zu verhindern. Stimmt nicht, sagt Verkehrs-Landesrat Ludwig Schleritzko: Die Verantwortung für die Einführung in Etappen trägt die grüne Infrastrukturministerin Eleonore Gewessler.

Für uns in Niederösterreich ist zweitrangig, wer dafür verantwortlich ist. Wichtiger ist, dass das 1-2-3-Ticket schnell kommt. Dann aber mit einer Öffi-Kapazität, die den zusätzlichen Andrang bewältigt. Wer derzeit – trotz coronabedingt geringerem Fahrgast-Aufkommen – in vollen Zügen und Bussen sitzt, hat seine Zweifel, dass das schon Anfang 2021 möglich sein wird. Die Verkehrsdienstleister sowie Bund und Länder als Financiers haben vorher einige Hausaufgaben zu erledigen.