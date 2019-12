Die Forderung nach einer verpflichtenden Impfung gegen Masern ist nicht neu. In der Vorwoche kam sie aber erstmals von oberster Stelle. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr ÖVP-Kollege Hermann Schützenhofer aus der Steiermark brachten nach einem Fall in Knittelfeld die Diskussion wieder ins Rollen. Und ernteten dafür nicht nur Zuspruch. Neben SPÖ, FPÖ und NEOS kam auch aus ÖVP-Reihen wie etwa von Wilfried Haslauer aus Salzburg Skepsis. Aufklärung statt Zwang lautet die Prämisse der Gegner.

Aber was ist, wenn die besten Informationen nicht mehr helfen? Die entscheidende Frage ist, warum es in einer medizinisch hoch entwickelten Gesellschaft überhaupt so weit kommen muss. Noch vor fünf Jahren gab es so gut wie keine Meldungen von Masernfällen in den heimischen Krankenhäusern. Da schien der Weg zur Ausrottung dieser lebensbedrohlichen Krankheit noch zu stimmen. Dafür ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent nötig. Dann wären auch Säuglinge (die Impfung ist erst ab dem zehnten Lebensmonat möglich) oder jene Menschen geschützt, die wegen einer Erkrankung nicht geimpft werden können. Aktuell liegt der Wert in Österreich aber nur bei 83 Prozent. Ursache dafür sind auch die Kampagnen der Impfgegner, deren Behauptungen, wie Autismus als mögliche Folge einer Masernimpfung, längst eindeutig widerlegt sind.

In der aktuellen Debatte geht es um die Verantwortung an der Gesellschaft. Und die sollte auch bei einem sensiblen Thema wie Impfungen nicht mit einem Partout-Standpunkt missbraucht werden. Passiert das doch, darf sich niemand wundern, wenn die Politik eingreift.