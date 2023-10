Zurück zum „Miteinander“

Im Sommer hat eine NÖN-Umfrage der NÖ Landesregierung einen massiven Vertrauensverlust der Bevölkerung bescheinigt. Nur mehr 55 Prozent der Landsleute waren mit deren Arbeit zufrieden. Bis auf SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hat die gesamte blau-gelbe Polit-Spitze einen negativen Vertrauens-Saldo ausgewiesen.

Leider wurde seither wenig getan, um das zu ändern. Im Gegenteil: Im NÖ Landtag war der Ton zuletzt so rau wie schon lange nicht. Der Streit dominierte. Vier Ordnungsrufe vom Landtagspräsidium in der letzten Sitzung verdeutlichen das. Unter anderem war SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger gerügt worden, der den FPÖ-Abgeordneten Michael Sommer „Rotzbua“ schimpfte. Ungeahndet, aber nicht minder verstörend waren FPÖ-Wortmeldungen über „Klima-Terrorristen“ oder „Klima-Idioten“ als Bezeichnung für Aktivisten wie die Klimakleber.

Befeuert wird die fragwürdige Debatten-Kultur durch den Dauer-Clinch zwischen ÖVP und SPÖ seit dem Scheitern der Verhandlungen für ein Arbeitsübereinkommen nach der Landtagswahl – was letztlich zu Schwarz-Blau führte.

Den ersten wichtigen Schritt für einen amikaleren Umgang in der Landespolitik setzte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der Vorwoche: Bei der Ehrenzeichen-Verleihung für ehemalige und aktive Landtagsabgeordnete richtete sie einen Appell an die Politik und forderte mehr Sachlichkeit, Respekt und Wertschätzung ein. Zudem lobte Mikl-Leitner sogar die Arbeit ihrer langjährigen Kritikerin, Grünen-Chefin Helga Krismer, und Ex-SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller, der in Sachen Umgang in dieselbe Kerbe schlug.

Die Worte richteten sich wohl auch an Partei- bzw. Regierungskolleginnen und -kollegen. Letztlich fehlt genau jetzt das heuer totgesagte „Miteinander“, der geflügelte (und gelebte) Leitspruch von Mikl-Leitner in der abgelaufenen Regierungsperiode. Nicht nur aufgrund der Vielzahl an Herausforderungen sollten im Landhaus wieder Beschlüsse und aktive Arbeit, nicht Schimpfwörter die mediale Wahrnehmung dominieren. Die Nagelprobe dafür steigt schon am Mittwoch, wenn in der Landtagssitzung auch zum Thema „Günstige Energie statt Klima-Hysterie“ diskutiert wird. Allein der Titel dieser „Aktuellen Stunde“ der FPÖ verheißt wenig Hoffnung auf Besserung.