Zwei Länder auf Augenhöhe

24. April 1997: Zum letzten Mal tagt der NÖ Landtag im NÖ Landhaus in Wien – im heutigen Palais Niederösterreich. In jenen Räumlichkeiten also, in denen seit dem 15. Jahrhundert die Erbhuldigungen der Erzherzöge stattfanden, in denen die Revolution 1848 ihren Ausgang nahm und in denen 1918 die Provisorische Nationalversammlung die Erste Republik gründete.

Nicht zuletzt angesichts der reichen Geschichte des Gebäudes verwundert es nicht, dass wohl die meisten der 56 Abgeordneten ihren Arbeitsplatz in Wien mit einer gewissen Wehmut gegen ihren neuen Arbeitsplatz in der neuen Hauptstadt St. Pölten tauschten. Doch es war der unausweichlich letzte Schritt, die 1986 zur Hauptstadt gewählte Stadt auch tatsächlich zum politischen Zentrum des Landes zu machen.

Jubiläum Politik für NÖ wurde bis 1997 in Wien gemacht

Heute, 25 Jahre später, ist St. Pölten als Landeshauptstadt etabliert und unbestritten das politische Zentrum des größten Bundeslandes. Manche sagen sogar, dass mittlerweile in St. Pölten und nicht in Wien die bundespolitischen Weichenstellungen erfolgen. So gut wie alle Landesinstitutionen sind an die Traisen übersiedelt und profitieren von den kurzen Wegen in der 60.000-Einwohner-Stadt, die nur 20 Eisenbahn-Minuten von der Bundeshauptstadt entfernt ist. Dort hat das Land Niederösterreich mit dem Palais Niederösterreich nach wie vor eine starke Repräsentanz – nicht zuletzt dank eines von Erwin Pröll und Michael Häupl paktierten Tauschgeschäftes, das Wien die ganze Donauinsel und Niederösterreich das Innenstadt-Palais sicherte.

Der damalige Tausch war der Beginn einer engen Partnerschaft zwischen den beiden Bundesländern. Diese Partnerschaft ist auch für die Zukunft essenziell. Denn Wien und Niederösterreich verbindet mehr, als sie trennt – nicht nur die Mentalität, sondern auch handfeste Interessen, beispielsweise in der Arbeitsmarktpolitik und beim Infrastrukturausbau. Und das Gewicht von insgesamt 3,6 Millionen Menschen kann kein Bundespolitiker ignorieren.