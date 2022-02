Zwischen den Superlativen

„Aufatmen“, „Die Wirtschaft wird neu durchstarten“, oder „Ein Tag der Freiheit“. Die Meldungen an Superlativen nahmen nach der Bekanntgabe über das „Aus“ der Corona-Maßnahmen ab 5. März kein Ende.

Wahrlich hat die leidgeprüfte Wirtschaft Grund zur Freude. Zu oft hatten die Einschränkungen gesamte Branchen – wie zum Beispiel die Gastronomie bzw. Nachtgastro – lahmgelegt oder – wie im stationären Handel – das Geschäft in Richtung Internet und übermächtiger Konzerne verlagert. Mit der Aufbruchstimmung wird sukzessive auch das Wirtschaftstreiben im Land wieder zunehmen.

Es passt in die nicht immer schlüssigen Szenarien rund um das Virus, dass diese vollkommene Öffnung vergangene Woche am Tag nach der bisherigen Rekordzahl von 8.797 Corona-Neuinfektionen in Niederösterreich präsentiert wurde. Aber die Lage in den Spitälern hat sich dank der harmloseren Omikron-Variante entspannt. Auch quer durch Europa wird gelockert.

Aus für Corona-Maßnahmen Totale Öffnung: NÖ Wirtschaft atmet auf

Gleichzeitig werden die Verantwortlichen hierzulande aber nicht müde zu betonen, dass die Pandemie dennoch nicht vorbei sei. Und das ist gut und wichtig so. Schon zu oft wurde in den mittlerweile zwei Jahren der Gesundheitskrise deren Ende vorausgesagt.

Einen dieser Fehler machte Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit seiner Ansage „Die Pandemie ist für die Geimpften vorbei“ letzten Sommer. Es folgte eine weitere Welle und ein Lockdown im Herbst. Diese Jahreszeit wird auch 2022 ein entscheidender Gradmesser sein, wie gut die Pandemie tatsächlich bewältigt wurde.

Das tückische Virus und seine Mutanten haben uns nicht erst einmal eines Besseren belehrt. Daher darf die Impfpflicht jetzt nicht vorzeitig zu Grabe getragen werden. Vielmehr gilt es, mit Weitblick und Konsequenz die pandemische Lage im Auge zu behalten und notfalls wieder Maßnahmen zu setzen. Sonst blühen uns nach dem Sommer erneut Negativ-Schlagzeilen, die nicht nur der Wirtschaft schaden würden.