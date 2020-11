„Koste es, was es wolle.“ Das war die Kanzler-Kampfansage vom 18. März. Vom „Lockdown totale“ betroffenen Betrieben und Personen sollte damals finanziell rasch unter die Arme gegriffen werden, um ihren Exodus zu verhindern.

Im Nebel der ersten Corona-Wirren wurden zuerst 38, dann 50 Milliarden Euro Soforthilfen vom Bund beschlossen: Corona-Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss, Härtefallfonds, Hilfsfonds, Überbrückungskredite und Kreditstundungen, Covid-19-Investitionsprämie. Das Land NÖ warf zusätzlich 228 Millionen Euro als Konjunkturpaket in den Corona-Ring. Aber das Geld kam nicht bzw. mehr schlecht als recht in den Betrieben an, heißt es von Unternehmern und Steuerberatern. „Zu bürokratisch“ und „zu langsam“. In diesem Rettungsdickicht verpuffte die Kurz’sche Ansage zu einem bürokratischen Spießrutenlauf ohne Ziellinien-Euphorie.

Im neuen „Lockdown light“ winkt die Regierung mit einem Umsatzersatz von 80 Prozent für direkt betroffene Branchen. Als „unbürokratische Hilfe“ (Zitat Blümel) über Finanzonline beantragbar soll das Geld innerhalb einer Woche zu Gastronomen, Hoteliers, Vereinen, Theatern, Museen & Co. fließen. Von dieser neuen Kampfansage wird das Überleben vieler Betriebe abhängen.