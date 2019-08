Vier Runden sind in der Regionalliga Ost gespielt und zwei NÖ-Klubs führen das Feld mit dem Punktemaximum an. Überraschend ist das nicht. Mannsdorf war seit dem Aufstieg 2016 stets im Spitzenfeld platziert. Ebreichsdorf spielt sogar ein Jahr länger in Österreichs dritthöchster Liga, war seither nie schlechter als Fünfter. In der Vorsaison gelang der Meistertitel. Der Aufstieg in die 2. Liga kam bisher für beide nicht in Frage. Auf einen Bundesliga-Lizenzantrag wurde bislang stets verzichtet.

Auf den ersten Blick ist das zu verurteilen. Wer Meister wird, der soll auch aufsteigen! Der Fußball hat seinen Erfolg nicht zuletzt seiner Klarheit zu verdanken. Und überhaupt: Die Landesverbände – speziell der niederösterreichische – kämpften über Jahre mit Zähnen und Klauen für das Recht auf den Direktaufstieg von der dritten in die zweite Leistungsstufe ohne Unsicherheitsfaktor Relegation.

Auf den zweiten Blick ist das Vorgehen der Wegducker nicht nur legitim, sondern auch vernünftig. Bad Aussee, Schwanenstadt, Austria Salzburg – die Liste jener Klubs, die in Ermangelung gesund gewachsener Strukturen im Oberhaus scheiterten, ist lang.

Und dennoch: Jahrelang in der Regionalliga mit voller Hose zu stinken, wirkt irgendwie feige und wird auch irgendwann öde. Wie’s geht, machte der SKU Amstetten vor. Auch die Mostviertler verzichteten lange Zeit auf den Lizenzantrag für die Bundesliga. Im Hintergrund wurde aber gewerkt, adaptiert und strukturiert. Vor einem Jahr war die Zeit dann reif für den Aufstieg in die 2. Liga.