„Ich bräuchte Asp ...“ Und noch bevor man den Namen ausspricht, hat der Apotheker schon eine Packung davon auf die Tara gelegt. So reibungslos funktioniert das jedoch nicht immer. Oft legt der Kunde ein Rezept vor und hört: „Das haben wir leider nicht.“ Aber das braucht man doch, denkt man sich dann. Die nächsten Worte des Apothekers nimmt man kaum noch wahr. Er sagt, dass es ein anderes Medikament mit dem gleichen Wirkstoff gibt. Aber ob das auch hilft? Der Arzt hat am Telefon sein Okay für das andere Medikament gegeben. Dann wird es wohl passen. Aber es schaut ganz anders aus. Man hatte doch eine weißblaue Packung bisher, oder nicht?

Der Mensch liebt Gewohntes. Ungewohntes, selbst wenn es genauso gut ist, genauso wirkt wie das Gewohnte, bringt Verunsicherung. Wenn man sich auf das Neue einlassen soll, dann braucht es nicht nur die beruhigenden Erläuterungen des Apothekers, sondern auch Zeichen dafür, dass die Politik etwas verändern will. So wie das Sozialministerium und die EU-Gesundheitsminister es tun, in dem sie sich mit dem Thema beschäftigen. Für die, die sich an Alternativen gewöhnen müssen. Vor allem aber für die, für die ein Lieferengpass tatsächlich gesundheitlich bedenklich oder sogar gefährlich werden kann.