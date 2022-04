Mehr als Speis und Trank

Werbung

Immer mehr Orte müssen ohne Wirtshaus auskommen. In jedem fünften Betrieb in NÖ hieß es in den vergangenen zehn Jahren: Ofen aus.

Die Gründe sind vielfältig. Auflagen werden strenger, die Personalsuche schwieriger. Und die Nachfrage hat sich geändert: Rechnet man Restaurants, Imbisse etc. zusammen, gibt es heute mehr Betriebe.

Dauerhafte Sperrstunde „Corona beschleunigt das Wirtshaus-Sterben“

Ein traditionelles Gasthaus kann nur noch überleben, wenn es ein gutes Gesamtkonzept bietet, meinen Branchen-Kenner. Wirtshäuser, denen das gelingt, haben neue (auch vegetarische) Kreationen auf der Speisekarte, gepflegtes Ambiente und oft eine Zusatzeinnahmequelle wie Gästezimmer.

All das ist aber Aufwand. Der muss uns etwas wert sein. Vereine und Gemeinden können Wirte unterstützen, indem sie ihre Events dort abhalten. Als Gast muss man damit leben, dass es das Menü nicht mehr zum alten billigen Preis gibt. Dafür bekommt man damit mehr als den Hunger gestillt: Geselligkeit, Unterhaltung und Gemeindeklatsch.