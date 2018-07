Dienstag, Mittwoch, 17./18. Juli

Blaue Ungehörigkeit.

Unappetitlich, höchst unhöflich und absolut jenseits aller guten Kinderstuben – das war Harald Vilimsky s Bemerkung über EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker , den der EU-Abgeordnete (und FPÖ-Generalsekretär) zum rücktrittsreifen Trunkenbold stempelte. Dessen Alkoholproblem mache die EU zu einer Lachnummer, sein Rücktritt sei nötig und hilfreich. Die sommerliche Aufregung war enorm, der Niederösterreicher Christian Hafenecker , erst kürzlich zum FPÖ-General Nummer zwei aufgestiegen, bekräftigte sogar Vilimskys Befund. Dafür schwieg Österreichs Regierungsspitze brüllend, sowohl Bundeskanzler Sebastian Kurz (derzeit auch EU-Ratsvorsitzender) und sein Vize Heinz-Christian Strache fanden kein öffentliches Wort der Entschuldigung gegenüber Juncker. Allein Österreichs EU-Schwergewichte Othmar Karas und Kommissar Johannes Hahn versuchten sich in Schadensbegrenzung.

Donnerstag, Freitag, 19./20. Juli

Opposition Hofburg.

Damit schlug die Stunde des Bundespräsidenten. Alexander Van der Bellen, der zuletzt den Eindruck macht, sein Amt mit immer größerer Lust und Lockerheit auszuüben. Er nützte seine beeindruckende Eröffnungsrede für die Bregenzer Festspiele, um an den Gestaden des Bodensees der Bundesregierung gehörig ins Gewissen zu reden. Unflätig seien Vilimskys Worte über Juncker gewesen, aber mehr noch: Dass die Regierung Kurz/Strache darauf nicht reagierte, schade dem Ansehen Österreichs, denn dazu nichts zu sagen, sei einfach zu wenig für einen Bundeskanzler.

Alexander Van der Bellen redet der Regierung und auch der Opposition immer deutlicher ins Gewissen. | APA/Dietmar Stiplovsek

Aber abgesehen davon las das Staatsoberhaupt zuletzt der türkis-blauen Regierung darüber hinaus ordentlich die Leviten: Deren Demontage der Sozialpartnerschaft, deren Durchpeitschen der Arbeitszeitflexibilisierung ohne parlamentarische Begutachtung und deren Härte in der Asylpolitik behagen ihm überhaupt nicht. Aber selbst die Opposition bekam ihr Fett ab: Er, der Bundespräsident, der ganz offensichtlich nicht länger nur schweigsamer Staatsnotar sein will, ungewöhnlich deutlich: Es wäre für die Opposition an der Zeit, ihre Rolle zu finden. Als Präsident könne er diese Lücke nicht füllen!

Das saß. So sehr, dass SPÖ-Chef Christian Kern dem Staatsoberhaupt einigermaßen belehrend widersprach: Entgegen dessen Kritik an der Opposition stelle sich doch eher die Frage, ob die Regierung als Ganzes und besonders die FPÖ überhaupt regierungsfähig sei. Bemerkenswert! Denn dies könnte man auch als Aufforderung an das Staatsoberhaupt verstehen, die Regierung wegen Unfähigkeit abzuberufen. Was dem Aufruf von Post-Gewerkschafter Helmut Köstinger zum Sturz der Regierung (artikuliert Ende Juni auf dem Wiener Heldenplatz bei der ÖGB-Demonstration) sehr nahe kommt.

Fazit: Nach der Sommerpause kann die ohnehin recht nervöse Politszene in einen äußerst heißen Herbst münden. Speziell dann, wenn die Regierungspläne, die Bundesländer weiter „entmachten“ zu wollen, von Reformminister Josef Moser mir nix dir nix durchgezogen werden. Dagegen zeichnet sich selbst ÖVP-interner Aufstand in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich ab. Durchaus heikel für Sebastian Kurz nebst seinem EU-Ratsvorsitz.