Hartwig Löger

, der Politik-Quereinsteiger, legt dieser Tage EU-Ratsvorsitzendem Sebastian Kurz und dessen EU-Minister Gernot Blümel die Latte hoch: Es sei Österreichs Verantwortung, möglichst alles zu tun, um einen raschen Abschluss beim EU-Budget zu schaffen. Beide mögen die Unions-Staaten mit neuen Finanzansätzen und Sparpotenzialen für das von der Kommission

Jean-Claude Juncker

s geplanten 1,3-Billionen Euro-Budget überraschen, nach dem Motto: Es wird auch zu sagen sein, worauf man verzichten will! Was nötig sein wird, weil durch den EU-Austritt des Netto-Zahlers Großbritanniens im März 2019 ein „Brexit“-Loch in Höhe von mindestens zwölf Milliarden klafft und die meisten anderen Nettozahler, darunter auch Österreich, prozentuell partout nicht mehr als bislang in Brüssel einzahlen wollen. Dafür müsse viel mehr gespart werden, so Österreichs Säckelwart. Vor allem im Agrarsektor, wo die Subventionen nicht immer dort ankämen, wo sie gebraucht würden, und Agrarflächen mancherorts gefördert würden, die gar keine sind. Dazu müsse die EU-Verwaltung erheblich schlanker werden. Dabei nennt Löger als kleines Beispiel von Einsparung etwa das Ende des Parlamentarier-Pendelns zwischen Brüssel und Straßburg, was jährlich 200 Millionen Euro verschlinge. Fraglich allerdings, ob Frankreich und dessen Staatspräsident

Emmanuel Macron

da auch mitspielen.