Donnerstag, Freitag, 28./29. Juni

Brüsseler Luftnummer. Dass die 28 Staats- und Regierungschef beim EU-Gipfel bis vier Uhr morgens am Freitag eine bemerkenswerte Nachtschicht einlegten, ist überhaupt kein Qualitätsbeweis. Im Gegenteil. Was Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron & Co in Sachen Flüchtlinge aushandelten, hielt keine 24 Stunden. Vor allem aus Sicht der „Visegrad“-Staaten, deren Premiers sofort dementierten, Merkel hätte für Deutschland mit ihnen bilaterale Rückführungs-Abkommen erreicht.

So Tschechiens Andrej Babis, der von „völligem Unsinn“ sprach. Oder Ungarns Viktor Orban, der „keinerlei Vereinbarung“ sah und auch Polens Außenminister Jacek Czaputowicz widersprach. Prompt krachte es am Sonntag Nacht zwischen Berlin und München final. CSU-Chef Horst Seehofer zerriss im Vieraugen-Gespräch mit Kanzlerin Merkel die Brüsseler Beschlüsse in der Luft, sein drohender Rücktritt als Innenminister trieb Deutschlands Regierung an den Abgrund und beschädigte zugleich auch das Image der Kanzlerin selbst.

Von möglicher Staatskrise war in Berlin in dieser Nacht die Rede. Was AFD-Parteichef Alexander Gauland tags zuvor in Augsburg schon prophezeite: „Angela Merkel wird fallen.“ Fazit: Für den nunmehrigen EU-Ratspräsidenten Sebastian Kurz kann ein verhandlungstechnisch gelähmtes Deutschland (Stichworte: EU-Budget, Brexit, Migration) zur Hypothek im EU-Vorsitz werden.

Samstag, 30. Juni

Die ÖGB-Auferstehung. Gefahren lauern auf den Kanzler auch „daheim“, obwohl, was Politik anlangt, es vernünftig ist, nicht gleich das große Drama wie in Berlin auszurufen. Allerdings, dass sich an die 100.000 Österreicher am Wiener Heldenplatz einfanden um gegen eine flexiblere Arbeitszeitregelung (12/60) aufzustehen, stimmt nachdenklich. Dass Neo-Gewerkschaftsboss Wolfgang Katzian zwar die Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen Vize Heinz-Christian Strache als demokratisch legitimiert „akzeptiert“, ist – was den sozialen Frieden anlangt – noch beruhigend. Dass hingegen Post-Gewerkschafter Helmut Köstinger klipp und klar zum Sturz der Regierung aufruft– weil sie unsozial und ungerecht sei – ist dennoch problematisch.

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian „akzeptiert“ die demokratisch legitimierte türkis-blaue Regierung. | APA

Weniger wegen der Kampf-Rhetorik, sondern wegen des zusehends angespannten innenpolitischen Klimas. Dies ist im Nationalrat spürbar, wo die SPÖ der türkis-blauen Koalition immer öfter „Blödsinn“(© Klubchef Christian Kern) vorwirft, aber auch das Verhältnis der Regierung zur Sozialpartnerschaft ist gestört. Deren mächtigster Zweig, der ÖGB und selbst die Christgewerkschafter Norbert Schnedls in der Nachfolge von Fritz Neugebauer zu neuer Kampfkraft gefunden haben. Was für Kurz, Strache & Co innenpolitisch kommenden Herbst – wo der Kanzler in Sachen EU-Vorsitz in Brüssel ebenso wie sein engster Vertrauter Gernot Blümel als Europaminister mehr als beschäftigt sind – unangenehm werden kann.

Es stellt sich zudem die Frage, wer beide daheim als tagespolitischer Kutscher der Koalition wirklich ersetzt, wenn es um weitere wild umstrittene sozialpolitische Reformen geht. So kann es sich rächen, dass der Kanzler mit einer Ministermannschaft regiert, die nur aus Quereinsteigern in ihren Ämtern besteht.