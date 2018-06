Mittwoch, 6. Juni

Professionelle Image-Politur. Österreichs junger Regierungschef hat Sinn für Symbolik. Anders als seine Vorgänger Wolfgang Schüssel, Werner Faymann oder Christian Kern bezog Sebastian Kurz als Bundeskanzler sofort das legendäre Kanzlerzimmer Bruno Kreiskys auf dem Wiener Ballhausplatz. Von Kreisky selbst und auch vom Volksmund ob der raumumfassenden Holzvertäfelung „Zigarrenkistl“ genannt. Nunmehr erklärt Kurz seinen Staatsgästen stolz die Historie dieses seines Regierungssitzes.

Dass Russlands Staatspräsident Wladimir Putin, derart umweht vom Hauch der Geschichte (Stichwort: Wiener Kongress oder Metternich), just im Kreisky-Zimmer Österreichs Kanzler diskret darum bat, den Supergipfel mit US-Präsident Donald J. Trump in Wien einzufädeln, ist denkbar. Es war das „Wall Street Journal“ aus New York, das diesen Wunsch Putins als exklusive Meldung über den großen Teich nach Europa einsickern ließ. Wien konnte zufrieden registrieren, dass mittlerweile sowohl Moskau (Putins Sprecher Dimitri Peskow) und auch Washington (Trump wäre zu der Zeit doch ganz in der Nähe, bei der Nato in Brüssel) einen solchen Gipfel rund um den 12. Juli an der Donau offiziell als Möglichkeit darstellen.

Erinnerungen an das legendäre Wien-Treffen am 4. Juni 1961 von US-Präsident John F. Kennedy mit dem Regierungschef der früheren Sowjetunion, Nikita Chruschtschow, frischen auf. Im Gipfel-Zusammenhang sind auch die kürzlich so expliziten Lobeshymnen der neuen US-Botschafter in Deutschland und in Österreich just auf den Wiener Regierungschef zu werten. Sowohl Richard Grenell in Berlin („Kurz ist ein Rockstar, ich bin sein Fan“ und „Europas Konservative gehören gestärkt“) wie auch Trevor Traina in Wien („Kurz repräsentiert die Zukunft der europäischen Politik“) zählen tatsächlich zu den engeren Vertrauten und Türöffnern bei US-Präsident Trump.

Sonntag, Montag 10./11. Juni

Wir sind wieder wer! Es war die stärkste Regierungswoche in seiner erst halbjährigen Amtszeit, die Sebastian Kurz zuletzt hinlegte. Putin-Empfang, Brüssel-Visite samt komplettem Regierungsteam bei EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Daheim zwischendurch noch die Schließung von Moscheen plus Imam-Ausweisungen samt wutschnaubendem Protest des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dann ab nach Israel zu Regierungschef Benjamin Netanyahu und Staatspräsident Reuven Rivlin.

Sebastian Kurz bei seinem Besuch in Israel. Seine Strategie, speziell international, so wie seinerzeit Bruno Kreisky, zu glänzen, geht bislang gut auf. | APA/Robert Jäger

Eine Staatsbeziehung „in unbequemer Ecke“, wie formuliert worden ist. Einer der Gründe: Israel hält die Kontakt-Sperre mit Österreichs FPÖ-Ministern nach wie vor aufrecht. Inoffiziell ist von einer möglichen Lösung des Problems die Rede: Man fände Gefallen daran, würde Österreich seine Botschaft in Israel, nach dem Vorbild der USA, von Tel Aviv auch nach Jerusalem verlegen. Noch winkt der Kanzler ab: Das sei Verhandlungssache und derzeit kein Thema. Aber wer weiß, womöglich ergibt sich dieses politische Tauschgeschäft, zwecks Ende des Israel-Boykotts gegenüber FPÖ-Ministern.

Fazit: Kurz, der eilige Kanzler und hochprofessionelle Stratege. Sollte er Gastgeber für den Putin/Trump-Gipfel sein können, wird sich so wie zu Zeiten Bruno Kreiskys im kleinen Österreich ein wohlig-zufriedenes Gefühl breitmachen. Motto: Wir sind wieder wer!